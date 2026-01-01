Компания за семь торговых сессий потеряла почти $1,17 трлн рыночной стоимости, или почти 28% своей капитализации, следует из данных StockAnalysis. Наиболее резкое снижение пришлось на 20 ноября: за один день капитализация уменьшилась почти на $494 млрд.

Nvidia входит в число самых дорогих публичных компаний мира по рыночной капитализации. В минувшую пятницу она опустилась на четвертое место в их списке, уступив Alphabet (Google) с $3,23 трлн и Microsoft с $3,6 трлн. До скандала ее опережала только Apple с капитализацией $4,98 трлн.

Инвесторов беспокоит не только смена руководства. Они опасаются, что компании, вкладывающие огромные средства в искусственный интеллект, не смогут достаточно быстро окупить эти расходы. В таком случае спрос на дорогие чипы Nvidia может оказаться ниже ожидаемого. Кроме того, теперь власти США могут ужесточить правила экспорта передовых процессоров в Китай, что ограничит для Nvidia доступ к одному из крупных рынков сбыта.

Отставка Хуанга и кампания за его возвращение

Уход Хуанга, основавшего Nvidia вместе с партнерами в 1993 году и руководившего ею 33 года, последовал после публикаций о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг. Ее подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным американских спецслужб, она помогла Пекину получить новейшие ИИ-чипы, экспорт которых в КНР запрещен, а Nvidia – ключевой поставщик чипов для разработки искусственного интеллекта.

Инвесторы подали иск, обвиняя Nvidia и Хуанга в сокрытии существенной информации. Ситуацию проверяет Генеральная прокуратура США. Скандал поставил вопрос о том, насколько эффективно совет директоров Nvidia контролировал руководителя компании. По сообщениям СМИ, расследуются не только отношения Хуанга с однофамилицей, но и его предполагаемая связь с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл, которая непосредственно ему подчинялась.

Вскоре после новостей об отставке Хуанга началась кампания за его возвращение. К ней присоединился ряд сотрудников Nvidia, представителей технологической отрасли, инвесторов и других сторонников бывшего главы компании. В числе прочих его поддержал основатель SpaceX Илон Маск. К 16 ноября онлайн-петиция о восстановлении Хуанга в должности собрала более 180 тыс. подписей, по состоянию на 21 ноября их количество превышает 200 тыс.

17 ноября Хуанг заявил, что готов вернуться, если совет директоров сочтет это правильным решением, признал ошибки в личной жизни и пообещал сотрудничать с независимым расследованием. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против его возвращения, и сказал, что не знает, была ли Элис Хуанг шпионкой.

18 ноября председатель совета директоров компании Харви Джонс заявил, что совет директоров Nvidia не будет восстанавливать Хуанга в должности. Сейчас компанию временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс.

Последние ключевые показатели Nvidia

За третий квартал 2027 финансового года (завершился 25 октября 2026 года) Nvidia увеличила выручку и прибыль более чем вдвое год к году.

Выручка составила $115,8 млрд против $57 млрд годом ранее, чистая прибыль по $65,3 млрд против $31,9 млрд. Прогноз на следующий квартал оказался выше консенсус-ожиданий. На четвертый квартал Nvidia прогнозирует выручку около $130 млрд, плюс-минус 3%, что примерно на 90% выше аналогичного периода прошлого года и заметно выше среднего консенсуса аналитиков в $125,1 млрд.

После публикации отчетности 17 ноября акции Nvidia выросли на дополнительных торгах примерно на 4,6%, до $162,56. Уже на следующий день котировки развернулись вниз: по итогам торгов 18 ноября бумаги подешевели на 2,9%, до $150,9.