Рецепт картофельных котлет с квашеной капустой: использую дешевые продукты, а вкус как в ресторане

Картофельные котлеты с квашеной капустой – сытное и бюджетное блюдо. Их можно подать на гарнир вместо надоевшего пюре или жареной картошки. А если дополнить их грибным соусом, то они вполне могут стать основным блюдом для тех, кто не ест мясо или постится. Приготовить их просто.