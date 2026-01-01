Ингредиенты:
- картофель – 500–550 г (4–5 средних клубней);
- квашеная капуста – 180–200 г;
- репчатый лук – 1 шт. среднего размера;
- яйцо куриное – 1 шт. (для постного варианта можно исключить, добавив чуть больше муки, 1 ст. л. крахмала или 1 ст. л. молотого льняного семени, заваренного 3 ст. л. кипятка);
- мука или панировочные сухари – 3–4 ст. л. в основу + немного для обваливания;
- специи (соль, черный перец, паприка, гранулированный чеснок) – по вкусу;
- растительное масло – 3–4 ст. л. для жарки.
Как приготовить картофельные котлеты с квашеной капустой: пошаговый рецепт
- Готовлю овощи. Картофель мою щеткой под краном, лук чищу.
- Отвариваю картофель в мундире до мягкости (обычно нужно 20–25 минут). Сливаю воду и полностью остужаю клубни, после чего чищу и натираю на крупной терке.
- Квашеную капусту хорошо отжимаю от рассола. Если она слишком кислая – предварительно промываю в холодной воде. Затем мелко рублю ее ножом.
- Лук мелко режу.
- Обжариваю квашеную капусту с луком 5–7 минут на небольшом количестве масла, помешивая, до мягкости. Благодаря этому вкус котлет получается более нежным.
- Добавляю к натертому картофелю лук с капустой, яйцо, специи и муку или сухари.
- Тщательно все перемешиваю – должна получиться плотная масса, которая хорошо держит форму. Если она распадается, добавляю столовую ложку картофельного крахмала (он быстро впитает лишнюю влагу) или еще немного муки.
- Слегка влажными руками леплю плоские котлеты толщиной около 1,5 см. Каждую обваливаю в панировочных сухарях или муке и выкладываю на присыпанную мукой доску.
- Хорошо разогреваю сковороду с растительным маслом на среднем огне. Жарю котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Квашеную капусту можно не только подать на стол в качестве гарнира, добавить в салат или положить в щи. На основе заготовки получается очень вкусное и сытное рагу – подобное блюдо популярно в Польше и известно под названием бигос.