Содержание:

О важности души и особенностях русских людей

Душа – главная составляющая любого человека, она вечна и безгранична, словно вселенная, отметил Владимир Путин. "Это касается и нас, русских людей, касается всех людей. И в этом смысле, конечно, здесь есть и чудо, и тайна. Причем тайна в особенности в России", – добавил глава государства.

По словам Путина, Фёдор Достоевский очень хорошо сказал о русском человеке – что он легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. "И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности", – указал глава государства.

О гордости за россиян

Путин отметил: когда он смотрит на достижения российских ученых, деятелей искусства, спортсменов, "даже рядовых людей, которые что-то делают уникальное своими руками", у него возникает чувство восторга, чувство, что это близкие ему люди, чуть ли не члены семьи.

Президент отметил, что чувствует поддержку со стороны россиян и очень за нее благодарен. "Потому что без этой поддержки не только работать невозможно, но уже точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, добиваться наших общих целей во имя и ради России", – пояснил он.

Также Путин добавил, что каждый день молится за страну и россиян, передает ТАСС.

Об общности государства и православия

Идея РПЦ и политика российского государства в том, чтобы сохранить человека и его духовность с учетом требований цивилизации сегодняшнего дня, указал президент.

"И в этом смысле, конечно, в этом смысле Россия и православие могут сыграть роль того ковчега, о котором вы сказали", – сказал Путин, комментируя соответствующие слова Кустурицы.

Он отметил, что в России особое отношение к Русской православной церкви, она сыграла уникальную роль в становлении нации. До крещения князем Владимиром Руси не было ни единого русского государства, ни русского народа как отдельного этноса. И какие бы ни были гонения на церковь и религию в СССР, "как только начались тяжелые испытания времен Великой Отечественной войны – церковь не задумываясь встала на защиту Отечества".

О попытках противников подчинить Россию

Противники России на протяжении всей ее истории стремились ее ослабить, подчинить своим интересам, действуя по принципу "разделяй и властвуй". Сегодняшние события – это продолжение той же политики, отметил Путин.

Президент отметил: россияне понимают причины сегодняшних событий, это видно по состоянию общества.

О ситуации на Украине

На Украине за годы независимости практически произошла депопуляция и деиндустриализация, было утрачено судостроение, авиастроение, ракетостроение. "Все развалилось" уже давно, еще до ответных ударов ВС РФ, указал глава государства.

Украинцам, несмотря ни на какие сегодняшние трагедии, нужно думать о будущем. Украинцам и россиянам нужно стремиться к объединению "в самом широком смысле этого слова", пояснил Путин. "Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите", – указал президент.

Он отметил: власть на Украине захватили националисты, ненавидящие другие народы, но на этой ненависти "далеко не уедешь". Также украинцы должны понимать, что Запад поддерживает киевский режим в своих интересах, чтобы "ослабить, расчленить, разобрать" стороны конфликта, а потом подчинить своей воле.