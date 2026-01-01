В период с 20:00 мск 18 ноября до 8:00 мск 19 ноября 2026 года украинские беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан, проинформировали в Минобороны.

О новой атаке на Крымский мост сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Движение поездов по переправе приостановлено. Автомобильное движение было приостановлено и так и не возобновлено после предыдущей атаки 17 ноября. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Три поезда "Таврия" задерживаются в пути следования по направлению в Крым: два следуют из Москвы и один из Петербурга.

БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане. Произошло возгорание, крупного пожара удалось избежать. Повреждения получили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет, пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.

В селе Дареевск Погарского района Брянской области при ударе дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук утром 19 ноября. За сутки над Брянской областью уничтожен один беспилотник ВСУ самолетного типа.

В Белгородской области за сутки сбили 117 дронов, сообщил губернатор Александр Шуваев. Противник атаковал регион 80 раз, совершил 14 артиллерийских обстрелов и 16 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. В Борисовском округе в результате атаки беспилотника пострадала женщина.

По данным Росавиации, закрывались на прием и выпуск воздушных судов аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы. Под ограничения также попали воздушные гавани Уфы, Калуги, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.

Накануне российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа.

В ночь на 17 ноября российские военные уничтожили 1441 дрон. По числу сбитых беспилотников эта атака стала крупнейшей за время боевых действий. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ночь на 16 ноября, когда силы ПВО сбили 1336 беспилотников.