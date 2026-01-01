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Как сообщает "Интерфакс", ЕК одобрила пакет законодательных предложений о дополнительной финансовой поддержке Киева в 2027-м на сумму до €45 млрд. Пакет включает инициативу о создании "Инструмента скоординированной поддержки Украины". Он предусматривает новый кредит до €45 млрд, который планируют профинансировать за счет заимствований на рынках капитала. Также предлагаются поправки к регламенту о долгосрочном бюджете ЕС, чтобы сам бюджет выступил гарантией по этому займу, и меры, призванные подтолкнуть международных партнеров к дополнительному финансированию Киева.

В Брюсселе отметили, что до €45 млрд помогут закрыть прогнозируемый дефицит финансирования Украины в следующем году, оцениваемый в €70 млрд. Новые инициативы дополняют ранее утвержденную программу кредитной поддержки ЕС на 2026–2027 годы объемом €90 млрд.

Законодательные предложения будут представлены Европарламенту и Совету ЕС по установленной процедуре.

Как распределят €45 млрд и на каких условиях выделят кредит

Согласно инициативе Еврокомиссии о создании "Инструмента скоординированной поддержки Украины", средства из нового пакета объемом до €45 млрд разделят на два ключевых направления. До €25 млрд планируют направить на военные нужды – закупку вооружений и развитие оборонной промышленности. Оставшиеся средства – до €20 млрд – пойдут на прямую поддержку государственного бюджета Украины (по €10 млрд в рамках макрофинансовой помощи и фонда Ukraine Facility).

Выделение бюджетного транша будет привязано к выполнению Киевом ряда реформ, включая борьбу с коррупцией и соблюдение принципов верховенства права. Для привлечения всей суммы Еврокомиссия выйдет с заимствованиями на международные рынки капитала, а гарантом по этим займам выступит долгосрочный бюджет Евросоюза.

Откуда взялась оценка дефицита в €70 млрд и кто покроет оставшуюся часть

Прогнозируемый финансовый дефицит Украины на 2027 год оценивается в €70 млрд. Эту цифру Владимир Зеленский озвучил лидерам ЕС на саммите в Брюсселе в октябре 2026 года, после чего ее подтвердили эксперты Еврокомиссии. Основная часть этих средств необходима Киеву для покрытия военных расходов, восстановления разрушенной инфраструктуры и выплаты социальных обязательств.

Предложенный Евросоюзом новый пакет объемом до €45 млрд позволит закрыть около двух третей от общей суммы потребностей. При этом в Брюсселе подчеркивают, что финансирование Украины не должно ложиться исключительно на европейский бюджет.

Оставшиеся €25 млрд Еврокомиссия рассчитывает привлечь от других международных партнеров, прежде всего от не входящих в ЕС стран "Большой семерки" (G7) – США, Великобритании, Канады и Японии. Для координации этих взносов в новый законопроект заложены специальные меры, которые должны стимулировать союзников выделить дополнительную помощь.

Что известно о программе на €90 млрд и когда рассмотрят новый пакет

Базовая программа кредитования Ukraine Support Loan объемом €90 млрд, рассчитанная на 2026-2027 годы, была окончательно утверждена Европарламентом и Советом ЕС в феврале 2026 года. Из этой суммы €60 млрд предназначаются на укрепление обороноспособности и развитие военной промышленности Украины, а оставшиеся €30 млрд – на прямую поддержку бюджета страны. Средства распределены поровну на два года – по €45 млрд на 2026 и 2027 годы.

Первоначально в Брюсселе исходили из того, что согласованных €45 млрд на 2027 год окажется достаточно для закрытия основных потребностей Киева. Однако из-за затягивания боевых действий прогнозный разрыв финансирования вырос, что и потребовало разработки дополнительного пакета еще на €45 млрд.

Ожидается, что новые предложения Еврокомиссии лидеры стран ЕС впервые обсудят на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе 26–27 ноября. После политического согласования на уровне глав государств инициатива пройдет финальное утверждение в Совете ЕС и Европарламенте.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине €2,86 млрд на закупки вооружений.