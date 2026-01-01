Давление за день упадет примерно на 10 мм ниже нормы, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. У метеочувствительных людей такое заметное изменение может вызывать головную боль, сонливость, слабость и головокружение.

По словам синоптика, в четверг, 19 ноября, прогнозируется дальнейшее понижение давления до 731 мм рт. ст. Повышение атмосферного давления ожидается с пятницы.

Кроме того, 18 ноября на Земле возможны геомагнитные возмущения из-за воздействия потока солнечного ветра из корональной дыры, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. При этом вероятность возникновения магнитной бури оценивается как низкая.

За последние сутки геомагнитные индексы заметно выросли, однако пока не достигли ни желтого уровня, соответствующего возмущенному состоянию магнитосферы, ни красного, указывающего на магнитную бурю. По прогнозу, 19 ноября геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.

В среду в Москве и Подмосковье будет прохладная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров в Москве покажут +1…+3°C. В ночь на четверг, 19 ноября, температура воздуха опустится до +1°C. В Московской области ожидается +1…+3°C и до 0°C ночью. С приходом циклона погода в городе станет более неустойчивой, вероятны осадки, облачность и усиление ветра.