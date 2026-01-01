Днем столбики термометров в Москве покажут +1…+3°C. В ночь на четверг, 19 ноября, температура воздуха опустится до +1°C. В Московской области ожидается +1…+3°C и до 0°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 71 до 83%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода типичная для ноября, облачная и ветреная, с осадками в виде мокрого снега, фон атмосферного давления пониженный, в дневные часы слабо выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе. Такие колебания метеорологических факторов формируют неблагоприятную погоду для метеозависимых людей, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что нынешняя неделя с большой долей вероятности станет последней для метеорологической осени в столице. По оценке синоптика, уже на следующей неделе среднесуточная температура воздуха уйдет в минус, что означает начало метеорологической зимы с опозданием примерно на 10 дней. Осадки все чаще будут выпадать в виде снега.