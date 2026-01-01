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Хроника инцидентов

Четверг, 12–13 ноября. Глобальный сбой Microsoft 365, включая Outlook, Teams и Copilot; миллионы пользователей потеряли доступ к почте и рабочим сервисам. Заявленная причина – ранее не обнаруженный программный баг, внесенный в июле; Microsoft заявила, что сбой не связан ни с кибератакой, ни с ИИ-агентами.

Пятница, 13 ноября. FAA временно остановила вылеты по всей стране; сбой затронул радарные данные и связь в 17 из 22 центров управления воздушным движением. Заявленная причина – по данным FAA, поток данных после обновления маршрутизатора в южном Арканзане дестабилизировал устаревшее телекоммуникационное оборудование.

Понедельник, 16 ноября. Тысячи сообщений о проблемах с онлайн-банкингом и транзакциями у JPMorgan Chase; сообщения о сбоях также касались Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank и Zelle. Chase назвала причиной программный баг в локальном (on-premise) аппаратном обеспечении; банк исключил кибератаку.

Понедельник, 16 ноября. Кратковременный сбой в системе United Airlines задержал часть вылетов. Публично не установлена единая причина; сам инцидент был ограниченным по масштабу.

Вторник, 17 ноября. Сообщалось о недоступности NSANet – закрытой внутренней сети АНБ для обмена секретной информацией; агентство вводило поэтапный выход сотрудников на работу. Ведомство заявило о "временной деградации" в ходе планового рутинного обслуживания; критически важные функции, по его данным, продолжали работать.

Вторник, 17 ноября. Apple сообщала о проблемах в ряде сервисов, включая iCloud и Apple Pay; также поступали жалобы на Gmail, Charles Schwab и Cloudflare. Apple связала сбой с внутренним обновлением.

Поступают сообщения о сбоях в системе спутниковой связи Starlink, у многих провайдеров и сервисов.

В чем причина?

В объяснениях говорится не о едином взломе, а о сочетании уязвимостей старой инфраструктуры, интенсивных обновлениях и высокой взаимозависимости цифровых сервисов. Microsoft указала на давний баг и возросший сетевой трафик при сниженной ёмкости серверов; Chase – на программный баг в собственном оборудовании; АНБ – на плановое обслуживание.

В случае FAA речь шла о перегрузке телекоммуникационной сети после работ с маршрутизатором, что особенно чувствительно для legacy-систем управления воздушным движением.

Ни одна из причастных организаций публично не связала свои сбои с кибератакой; по сообщениям о NSANet, признаков атаки также не было.

Могут ли быть к этому причастны ИИ-агенты?

Прямых доказательств того, что эти сбои вызвали автономные ИИ-агенты, нет. Microsoft прямо заявила, что ее инцидент "не связан с ИИ-агентами", а Chase исключила кибернетическую природу проблемы.

При этом тема ИИ стала политически заметной: министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил со ссылкой на экспертное мнение, будто ИИ, генерирующий и "самоисправляющий" код, может перегружать старые системы, не рассчитанные на такую скорость изменений. Это была гипотеза, а не установленная причина, в его же оценке доказательств кибератаки не было.

Эксперты дают более осторожную версию: ИИ действительно ускоряет поиск уязвимостей и вынуждает компании быстрее ставить патчи, а каждое обновление способно дестабилизировать сложные системы. Бывший директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры CISA Крис Кребс ожидает сбоев еще в течение нескольких месяцев именно из-за такого ускоренного цикла обнаружения и устранения уязвимостей.

Есть ли общая причина?

Единой технической причины пока не установлено: инциденты затрагивали разные вендоры, сети и ведомства, а официальные объяснения различаются. Но у них есть общий контекст: критическая инфраструктура США во многом опирается на устаревшие системы, плотно связанные с облачными сервисами, а ИИ повышает темп изменений и патчинга – и тем самым риск регрессий и перегрузок.

Повышенный общественный резонанс частично объясняется тем, что после Microsoft и FAA каждый следующий сбой воспринимается как часть заговора или системного коллапса. CNN отмечает, что часть вирусных сообщений – например, о сбое Costco, "секретном тесте" электросети или чрезвычайной ситуации – не соответствовала фактам; Управление по чрезвычайным ситуациям FEMA подчеркивала, что проведенный недавно тест Emergency Alert System был плановым.

Что можно считать установленным?

Подтверждены несколько крупных, но разнородных сбоев за четыре рабочих дня.

Ни по одному из ключевых инцидентов публично не подтверждена кибератака.

ИИ-агенты не подтверждены как причина; это пока политическая и экспертная гипотеза, а не вывод расследований.

Что в итоге?

Более обоснованная рабочая гипотеза – сочетание legacy-инфраструктуры, активного патчинга, ошибок обновлений и концентрации критических сервисов у немногих поставщиков. Под legacy-инфраструктурой понимается комплекс аппаратного обеспечения, программного кода, операционных систем или сетевых решений, которые морально и технологически устарели, но продолжают использоваться в компании. Часто такие системы работают годами или десятилетиями, поскольку на них завязаны критически важные бизнес-процессы.