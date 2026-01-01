Хроника инцидентов
Четверг, 12–13 ноября. Глобальный сбой Microsoft 365, включая Outlook, Teams и Copilot; миллионы пользователей потеряли доступ к почте и рабочим сервисам. Заявленная причина – ранее не обнаруженный программный баг, внесенный в июле; Microsoft заявила, что сбой не связан ни с кибератакой, ни с ИИ-агентами.
Пятница, 13 ноября. FAA временно остановила вылеты по всей стране; сбой затронул радарные данные и связь в 17 из 22 центров управления воздушным движением. Заявленная причина – по данным FAA, поток данных после обновления маршрутизатора в южном Арканзане дестабилизировал устаревшее телекоммуникационное оборудование.
Понедельник, 16 ноября. Тысячи сообщений о проблемах с онлайн-банкингом и транзакциями у JPMorgan Chase; сообщения о сбоях также касались Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank и Zelle. Chase назвала причиной программный баг в локальном (on-premise) аппаратном обеспечении; банк исключил кибератаку.
Понедельник, 16 ноября. Кратковременный сбой в системе United Airlines задержал часть вылетов. Публично не установлена единая причина; сам инцидент был ограниченным по масштабу.
Вторник, 17 ноября. Сообщалось о недоступности NSANet – закрытой внутренней сети АНБ для обмена секретной информацией; агентство вводило поэтапный выход сотрудников на работу. Ведомство заявило о "временной деградации" в ходе планового рутинного обслуживания; критически важные функции, по его данным, продолжали работать.
Вторник, 17 ноября. Apple сообщала о проблемах в ряде сервисов, включая iCloud и Apple Pay; также поступали жалобы на Gmail, Charles Schwab и Cloudflare. Apple связала сбой с внутренним обновлением.
Поступают сообщения о сбоях в системе спутниковой связи Starlink, у многих провайдеров и сервисов.
В чем причина?
В объяснениях говорится не о едином взломе, а о сочетании уязвимостей старой инфраструктуры, интенсивных обновлениях и высокой взаимозависимости цифровых сервисов. Microsoft указала на давний баг и возросший сетевой трафик при сниженной ёмкости серверов; Chase – на программный баг в собственном оборудовании; АНБ – на плановое обслуживание.
В случае FAA речь шла о перегрузке телекоммуникационной сети после работ с маршрутизатором, что особенно чувствительно для legacy-систем управления воздушным движением.
Ни одна из причастных организаций публично не связала свои сбои с кибератакой; по сообщениям о NSANet, признаков атаки также не было.
Могут ли быть к этому причастны ИИ-агенты?
Прямых доказательств того, что эти сбои вызвали автономные ИИ-агенты, нет. Microsoft прямо заявила, что ее инцидент "не связан с ИИ-агентами", а Chase исключила кибернетическую природу проблемы.
При этом тема ИИ стала политически заметной: министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил со ссылкой на экспертное мнение, будто ИИ, генерирующий и "самоисправляющий" код, может перегружать старые системы, не рассчитанные на такую скорость изменений. Это была гипотеза, а не установленная причина, в его же оценке доказательств кибератаки не было.
Эксперты дают более осторожную версию: ИИ действительно ускоряет поиск уязвимостей и вынуждает компании быстрее ставить патчи, а каждое обновление способно дестабилизировать сложные системы. Бывший директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры CISA Крис Кребс ожидает сбоев еще в течение нескольких месяцев именно из-за такого ускоренного цикла обнаружения и устранения уязвимостей.
Есть ли общая причина?
Единой технической причины пока не установлено: инциденты затрагивали разные вендоры, сети и ведомства, а официальные объяснения различаются. Но у них есть общий контекст: критическая инфраструктура США во многом опирается на устаревшие системы, плотно связанные с облачными сервисами, а ИИ повышает темп изменений и патчинга – и тем самым риск регрессий и перегрузок.
Повышенный общественный резонанс частично объясняется тем, что после Microsoft и FAA каждый следующий сбой воспринимается как часть заговора или системного коллапса. CNN отмечает, что часть вирусных сообщений – например, о сбое Costco, "секретном тесте" электросети или чрезвычайной ситуации – не соответствовала фактам; Управление по чрезвычайным ситуациям FEMA подчеркивала, что проведенный недавно тест Emergency Alert System был плановым.
Что можно считать установленным?
- Подтверждены несколько крупных, но разнородных сбоев за четыре рабочих дня.
- Ни по одному из ключевых инцидентов публично не подтверждена кибератака.
- ИИ-агенты не подтверждены как причина; это пока политическая и экспертная гипотеза, а не вывод расследований.
Что в итоге?
Более обоснованная рабочая гипотеза – сочетание legacy-инфраструктуры, активного патчинга, ошибок обновлений и концентрации критических сервисов у немногих поставщиков. Под legacy-инфраструктурой понимается комплекс аппаратного обеспечения, программного кода, операционных систем или сетевых решений, которые морально и технологически устарели, но продолжают использоваться в компании. Часто такие системы работают годами или десятилетиями, поскольку на них завязаны критически важные бизнес-процессы.