О неполадках ранее сообщили пользователи в США: по данным портала Downdetector, проблемы затронули, в частности, Apple Pay, iCloud и Apple Support.

"Многие из наших систем вновь работают после того, как внутреннее обновление вызвало ряд сбоев сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу оставшихся систем", – говорится в заявлении Apple.

Позднее компания сообщила, что устранила проблему с регистрацией и входом в учетную запись iCloud.

В последние дни в США произошли масштабные сбои в IT, затронувшие одну из крупнейших корпораций – Microsoft, банковскую отрасль, а также общенациональную систему управления воздушным движением. Формально пока не утверждается, что эти события как-то связаны.

Так, клиенты Chase Bank по всей стране в понедельник, 16 ноября 2026 года, столкнулись с массовыми проблемами доступа к счетам: не удавалось войти в веб-кабинет, проверить баланс и провести операции. Также появились сообщения о проблемах у Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank – около тысячи жалоб, а также кратковременные всплески по Capital One и Zelle.

В воскресенье Microsoft сообщила о полном восстановлении работы Outlook, Teams и других сервисов Microsoft 365 после глобального сбоя, а в пятницу в США вводился общенациональный запрет на вылеты из-за сбоя связи, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов.