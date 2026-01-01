Вольфман приговорен к 12 годам колонии строгого режима по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой в отношении двух и более лиц в целях изъятия органов) и пп. "а" и "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, совершенное организованной группой). Суд назначил наказание с учетом позиции государственного обвинителя.

В сообщении прокуратуры указано, что Вольфман имеет иностранное гражданство. Ранее СМИ писали о том, что он является гражданином Израиля, а нелегальные операции проводились в косовской клинике Medicus.

Согласно данным прокуратуры, транснациональная группа, созданная в 2006–2008 годах, систематически искала потенциальных "доноров" через СМИ и интернет, обещая вознаграждение за изъятие почки и вводя их в заблуждение относительно законности и безопасности операций. Затем потерпевших переправляли через границу транзитом в зарубежную частную клинику, где проводили операции.

Вольфман участвовал в организации транспортировки, размещения и медицинского обследования жертв перед незаконной трансплантацией. Стоимость каждой пересадки составляла не менее €80 тыс. Деньги делили между соучастниками. В результате трем гражданам России был причинен тяжкий вред здоровью из-за утраты жизненно важного органа.

В отношении организаторов и других участников преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Нелегальная торговля человеческими органами

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), торговля органами – одна из наиболее скрытых форм транснациональной преступности. Точный масштаб рынка неизвестен: официальная статистика отражает лишь выявленные случаи. Согласно докладу UNODC за 2024 год, в 2017–2023 годах примерно 25 стран выявили около 175 пострадавших от торговли людьми с целью изъятия органов.

Чаще всего преступники охотятся за почками, реже – за частями печени. Жертвами становятся преимущественно бедные люди, мигранты и беженцы. Их обманывают обещаниями вознаграждения, используют финансовую зависимость или принуждают к операции. Нередко пострадавшие не получают обещанных денег и остаются без медицинской помощи.

Основной фактор существования этого рынка – нехватка донорских органов и длительное ожидание трансплантации. Например, по данным международного регистра Global Observatory on Donation and Transplantation, в 2024 году в мире провели 173,7 тыс. трансплантаций органов – на 2% больше, чем в 2023-м. При этом потребность в органах существенно выше: только по почкам к концу года в 74 странах в листах ожидания числились 377,9 тыс. человек.

Для сравнения, ВОЗ сообщала, что в 2005 году в мире провели около 66 тыс. пересадок почек, 21 тыс. печени и 6 тыс. сердца – всего около 93 тыс. операций. Показатель постепенно рос на протяжении последних двух десятилетий. Усредненно около двух третей от всего числа операций по-прежнему составляют пересадки почек, на втором месте – пересадки печени. Остальные операции – это трансплантации сердца и легких.

В России купля-продажа человеческих органов запрещена законом. Трансплантации разрешены только в установленном порядке в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Принуждение к изъятию органов, а также торговля людьми с целью их изъятия преследуются по Уголовному кодексу.

В феврале сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и одного из учредителей коммерческой организации по делу о продаже невостребованных тел для изъятия органов.