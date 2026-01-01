"Все, что мы знаем на данный момент, все, чему у нас есть причины верить, говорит, что эти события не связаны, у каждого есть причина или объяснение, которое ничего общего не имеет с киберпреступниками, враждебными действиями или другой страной", – сказал Рубио журналистам.

Госсекретарь подчеркнул, что власти не рассматривают произошедшее как злонамеренную активность или угрозу безопасности США. Аналогичную оценку ранее дал директор национальной разведки Джей Клейтон. По его словам, расследование не выявило признаков кибератак или вмешательства иностранного государства.

Клейтон объяснил часть неполадок обновлением программного обеспечения. В ходе этого процесса специалисты обнаружили уязвимость, а ее устранение, по словам главы разведки, отчасти повлияло на работу компьютерных систем. Он также обратил внимание на то, что многие используемые в США системы устарели и нуждаются в модернизации.

Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин также связал проблемы с техническим состоянием инфраструктуры и внедрением новых технологий в старые системы. Представители американских властей предупредили, что в ходе обновлений и устранения уязвимостей возможны новые перебои.

Какие технические сбои произошли в США

Серия неполадок затронула сразу несколько крупных компаний и государственных структур. 12 ноября Microsoft сообщила о проблемах в работе своих сервисов, включая Outlook и Teams. По данным Downdetector, сбой затронул пользователей в 74 странах и территориях. В компании объяснили произошедшее технической ошибкой, связанной с обновлением сетевой инфраструктуры.

На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно приостановить вылеты по всей стране. Ограничение действовало около пяти часов. Причиной проблем власти назвали установку маршрутизатора на удаленном объекте в штате Арканзас. По данным Reuters, за три дня авиакомпании отменили более 18 тыс. рейсов.

16 ноября технические неполадки возникли в работе крупнейших американских банков. В частности, клиенты JPMorgan Chase столкнулись с задержками при обработке транзакций. Банк объяснил сбой программной ошибкой и заявил, что не обнаружил признаков кибератаки. В тот же день компания United Airlines временно приостановила вылеты части рейсов из-за компьютерной проблемы.

17 ноября пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Apple, в том числе App Store и iCloud. Кроме того, временно вышла из строя внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (АНБ), предназначенная для обмена секретной информацией. В ведомстве подтвердили неполадки, пояснив, что они произошли во время планового технического обслуживания. При этом в АНБ заявили, что основные задачи национальной безопасности продолжали выполняться.