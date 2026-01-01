Иран атаковал американский радарный объект в Бахрейне

Иран атаковал дронами американскую радарную установку в Бахрейне – это стала третья за несколько дней атака по американским военным объектам в стране после примерно двухмесячной паузы. Власти Бахрейна заявили, что перехватили атаки с воздуха, а командование США сообщило об отсутствии повреждений американской техники и потерь среди личного состава, передает Associated Press.

Трамп прибыл на Филиппины перед саммитом с Си Цзиньпином и Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл в Манилу в начале трехдневного азиатского турне, включающего саммит АСЕАН и поездку в Китай. Ключевым событием маршрута должна стать беспрецедентная встреча лидеров США, Китая и России, а Трамп также допустил возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Союзники Вашингтона, по данным Associated Press, с тревогой оценивают перспективы этого формата.

США ужесточили ограничения на доступ Китая к ИИ-чипам

Администрация Трампа ввела новые правила, ограничивающие удаленный доступ к передовым американским вычислительным чипам и серверам. Мера направлена на то, чтобы затруднить использование таких технологий Китаем для обучения наиболее мощных моделей ИИ; на рынках это усилило давление на технологические акции и обострило американо-китайское технологическое противостояние, передает Associated Press.

Во Франции прошли третья общенациональная забастовка и акции госслужащих

Во Франции прошла в основном мирная однодневная забастовка государственных служащих с требованием повышения зарплат; к ней присоединились школьники и студенты, передает Reuters. По данным МВД, в акциях участвовали 146 тыс. человек, в том числе 28 тыс. в Париже, что заметно меньше, чем на предыдущей общенациональной акции 5 ноября.

Ракета Vulcan не вывела на орбиту 40 спутников Amazon

Ракета Vulcan объединения United Launch Alliance, созданного Boeing и Lockheed Martin, не смогла вывести на орбиту 40 спутников для низкоорбитального интернет-проекта Amazon. Нештатная ситуация произошла примерно через 10 минут после старта, спутники были потеряны. Это стал первый провал запуска компании за 20 лет ее существования, передает Reuters.