"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работают ответственные службы, которые оценивают причиненный ущерб.

В Крыму также объявили беспилотную опасность. Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС в 7:13 мск.

Крымский мост атаковали трижды за несколько дней

Нынешний инцидент стал третьей атакой на переправу за четыре дня. Предыдущие две произошли 16 и 17 ноября.

Первый удар был нанесен 16 ноября. После атаки беспилотников движение по автомобильной части моста временно ограничили. Переправа оставалась закрытой для машин почти 17 часов, после чего автомобили смогли проехать по ней в реверсивном режиме. По данным Кремля, повреждения тогда были незначительными.

В ночь на 17 ноября произошла повторная атака. На этот раз движение приостановили как по автомобильной, так и по железнодорожной частям сооружения. Следственный комитет сообщил о повреждении конструкций моста и возбудил уголовное дело о теракте.

Дмитрий Песков говорил, что Крымский мост восстановят, и после ремонтных работ сооружение будет находиться в еще лучшем состоянии, чем прежде.

Железнодорожное сообщение после второй атаки удалось восстановить в тот же день: сначала составы пропускали по одному пути, затем движение возобновили полностью.

Что известно о повреждениях после третьей атаки

После ночного удара 19 ноября официальные службы сообщили о приостановке движения поездов и оценке ущерба. Подробностей о характере повреждений железнодорожной части переправы пока не приводилось.

В то же время СМИ пишут как минимум о двух попаданиях в железнодорожную часть моста. Однако официального заключения о новых повреждениях пока нет.