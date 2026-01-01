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"Вы подчиняетесь той политической линии, которую я определяю, поскольку я имею народную легитимность, а вы тут благодаря деньгам. Сейчас отберем у вас эти деньги, и станете политическими бомжами, как и были политическими бомжами", – цитирует главу правительства ТАСС.

Также Пашинян выразил мнение, что парламентская оппозиция мешает заключить мир с Азербайджаном, и допустил, что политические процессы могут привести к ее уходу из национального собрания.

"Теперь у нас есть два пути: либо мы генерируем общественное давление и оппозиция отказывается от этой позиции, либо политические процессы ведем тем путем, чтобы эта часть оппозиции больше не была бы в парламенте. Остальное – дело техники", – сказал Пашинян.

Мирный процесс между Ереваном и Баку

Армения и Азербайджан в марте 2025 года завершили работу над текстом мирного договора, однако документ до сих пор не подписан. В августе того же года лидеры двух стран при посредничестве США парафировали соглашение и приняли совместную декларацию, но для окончательного урегулирования остаются нерешенные разногласия.

Главным условием Баку остается изменение Конституции Армении, в преамбуле которой содержится отсылка к декларации о независимости 1990 года с упоминанием Нагорного Карабаха. Власти республики ведут подготовку к конституционному референдуму, тогда как парламентская оппозиция категорически отвергает эту инициативу и называет действия кабинета министров односторонними уступками.

Политический расклад в парламенте Армении

Действующий состав Национального собрания Армении был сформирован по итогам очередных парламентских выборов, состоявшихся в июне 2026 года. Правящая партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,75% голосов (64 мандата из 105), что позволило ей удержать абсолютное большинство и единолично сформировать правительство.

Основной силой в оппозиционном лагере стала партия "Сильная Армения", занявшая второе место с результатом 23,27%. Политическое объединение было создано при поддержке предпринимателя Самвела Карапетяна, который находится под арестом в Ереване по обвинениям в публичных призывах к захвату власти и экономических преступлениях.

Прекращение существования непризнанной НКР

Нагорно-Карабахская республика (НКР) провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, однако не получила признания ни от одного государства – члена ООН. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, которая завершилась полным восстановлением контроля Баку над этой территорией.

По итогам боевых действий руководство непризнанной республики подписало указ о роспуске всех государственных институтов и прекращении существования с 1 января 2024 года. После тех событий регион покинули свыше 100 тысяч этнических армян, перебравшихся на территорию Армении.

Ранее Никол Пашинян допустил принятие новой конституции без внеочередных выборов.