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О фильме "Последнее убийство мистера Рипли"

Психологический криминальный триллер с элементами детектива "Последнее убийство мистера Рипли" (A Talent for Murder, 2026) вышел на сервисах Prime Video и Apple TV во вторник, 17 ноября 2026 года.

Действие разворачивается в 1995 году. Молодой сотрудник нью-йоркского издательства Эдвард Риджуэй (Олден Эренрайк) отправляется в Швейцарию к затворнице Патриции Хайсмит (Хелен Миррен). Его задача – убедить писательницу заключить контракт на шестую книгу о популярном среди читателей преступнике.

По дороге Эдвард знакомится с Клементиной Балфур (Оливия Кук), которая вскоре становится героиней нового замысла Хайсмит. Постепенно вымышленная история начинает опасно переплетаться с реальностью. В картине также сыграли Джульет Стивенсон, Джеймс Фолкнер и Брид Бреннан.

Фильм не является экранизацией Хайсмит или продолжением оригинальной литературной серии. В основу сценария Джоанны Мюррей-Смит легла ее пьеса "Швейцария" (Switzerland), впервые поставленная на сцене в 2014 году.

Картину снял режиссер Антон Корбейн. Это третий триллер на его счету. Два других – фильм о наемном убийце "Американец" (The American, 2010) с Джорджем Клуни и шпионская история "Самый опасный человек" (A Most Wanted Man, 2014) по роману Джона ле Карре с Филипом Сеймуром Хоффманом.

Что пишут критики: фильму не хватило книги

Фильм получил смешанные отзывы, самых больших похвал удостоились исполнители главных ролей. На Rotten Tomatoes у картины 78% положительных рецензий критиков, средняя оценка – 6,7 из 10. На Metacritic рейтинг составляет 66 баллов из 100.

Хелен Миррен удалась роль язвительной, замкнутой и неуживчивой писательницы. Рецензент The Guardian назвал ее игру одним из главных достоинств фильма, отметив также убедительную экранную пару Миррен и Эренрайка. При этом критик счел, что история не достигает той остроты и напряжения, на которые рассчитывает зритель.

В Time Out картине поставили три звезды из пяти. Издание выделило энергичную игру Миррен и удачное противостояние двух главных героев, но указало на слабость сценария: вымышленная криминальная история оказывается менее интересной, чем сцены общения писательницы с молодым издателем.

Screen Daily также похвалил Миррен за выразительное изображение Хайсмит, однако счел фильм чрезмерно увлеченным собственной интеллектуальной игрой. По мнению издания, сценарий оказывается утомительным, а интрига не настолько захватывающей, чтобы оправдать его претензии на сложный психологический триллер.

Часть обозревателей критикует фильм как эксплуатацию литературной славы Хайсмит и ностальгию по Рипли без соответствующего качества самой истории. Автор RogerEbert.com сравнивает фильм с фанфиком (фанатским произведением по мотивам оригинального сочинения). Он пишет, что картина черпает силу из чужих книг, но не может выйти из их тени. В итоге получается нечто забываемое, чем сама Хайсмит почти никогда не грешила.

В целом критики сходятся в том, что главная причина посмотреть фильм – дуэт Хелен Миррен и Олдена Эренрайка. Картина предлагает атмосферную игру с наследием автора Тома Рипли, но не вполне воспроизводит изобретательность и зловещую напряженность ее произведений.

Патриция Хайсмит и ее мистер Рипли

Американская писательница Патриция Хайсмит (1921–1995) прославилась психологическими триллерами о преступлениях, одержимости и двойственной человеческой природе. Ее первый роман "Незнакомцы в поезде" (Strangers on a Train, 1950) экранизировал Альфред Хичкок в 1951 году.

Самым известным циклом произведений Хайсмит стали пять книг о Томе Рипли, обаятельном мошеннике и убийце, который умеет присваивать чужие личности и безнаказанно выходить из опасных ситуаций. Первый роман серии, "Талантливый мистер Рипли" (The Talented Mr. Ripley, 1955) был экранизирован несколько раз. В 1999 году Энтони Мингелла снял самую известную экранизацию книги с Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу.

Книги Патриции Хайсмит получили признание благодаря новаторскому для криминальной прозы тех лет психологизму. Вместо привычного расследования и поиска убийцы она показывала преступление глазами преступника. Ее герои были сложными, противоречивыми людьми, чьи мотивы читатель мог понять, не оправдывая их поступков. Хайсмит не создала образ психопата в литературе, но одной из первых превратила преступника-антигероя в полноценного центрального персонажа психологического триллера.