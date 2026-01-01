По словам представителя Кремля, российский лидер рассказал китайскому коллеге о контактах со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Песков подтвердил РИА Новости, что эта тема поднималась во время переговоров Путина и Си.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп увидятся 18 ноября за обедом в Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что встреча состоится в рамках мероприятий саммита АТЭС.

Отдельно на 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

Российский президент находится в Китае с визитом, приуроченным к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. На полях форума Путин провел встречу с председателем КНР.