Одной из центральных тем переговоров стало развитие российско-китайских отношений. Путин заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина последовательно расширяется, а внешнеполитическая координация двух стран остается стабильной. Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул устойчивость двусторонних связей и призвал активнее раскрывать потенциал сотрудничества.

Что Путин и Си Цзиньпин заявили о российско-китайских отношениях

В начале встречи российский президент отметил, что Москва и Пекин придерживаются конструктивного подхода к формированию более справедливого многополярного мироустройства. По его словам, внешнеполитическая связка двух государств работает стабильно и в позитивном ключе, несмотря на сложную международную обстановку.

Путин также назвал общей целью России и Китая обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что регион играет все более значимую роль в мировой экономике и международной торговле.

Глава российского государства отдельно остановился на экономических связях двух стран. По его словам, товарооборот России и Китая несколько лет подряд превышает 200 млрд долларов, а в 2026 году стороны рассчитывают не только сохранить этот уровень, но и добиться дальнейшего роста. Сотрудничество развивается в сфере инноваций, транспортной инфраструктуры и гуманитарных обменов.

Путин также сообщил, что взаимный туристический поток увеличился на 43%. Он связал это с безвизовым режимом, введенным по инициативе китайской стороны. Российский президент поблагодарил Пекин за соответствующее решение и отметил, что оно способствует укреплению контактов между гражданами двух стран.

Отдельно Путин похвалил Шэньчжэнь, назвав город символом процветания современного Китая и примером стремительного развития. Он напомнил, что еще несколько десятилетий назад это был сравнительно небольшой населенный пункт, а теперь он превратился в один из крупнейших мегаполисов страны.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая устойчивыми к любым международным потрясениям. По его выражению, они "были и остаются неподвижны, как гора" при любых невзгодах и бурях. Китайский лидер подчеркнул, что двусторонние связи обладают широкими перспективами и не зависят от сиюминутной международной конъюнктуры.

Председатель КНР также охарактеризовал взаимодействие Москвы и Пекина как пример отношений нового типа между крупными державами. По его словам, такое сотрудничество должно основываться на равноправии, взаимном уважении, добросовестности и взаимной выгоде.

Си Цзиньпин призвал стороны сохранять преемственность в развитии отношений, смело двигаться вперед и последовательно раскрывать потенциал сотрудничества. Он также заявил о необходимости совместно содействовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин за рабочим завтраком

После переговоров с участием делегаций лидеры продолжили встречу в узком составе за рабочим завтраком. Этот этап был посвящен преимущественно международной повестке.

Помощник президента России Юрий Ушаков до встречи сообщал, что стороны намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, положение на Корейском полуострове и стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Путин должен был проинформировать китайского лидера о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом результатов трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Ушаков также допускал, что Путин и Си Цзиньпин затронут предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она запланирована на 19 ноября на полях саммита АТЭС.

Подробные итоги обсуждения за завтраком и конкретные договоренности по международной повестке публично не раскрывались.

Кто участвовал в переговорах

В российскую делегацию на расширенных переговорах вошли вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Также во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

В узком формате за рабочим завтраком с российской стороны присутствовали Лавров и Ушаков.

Встреча в Шэньчжэне стала пятым контактом Путина и Си Цзиньпина с начала 2026 года. Следующим важным событием на полях саммита АТЭС должны стать трехсторонние переговоры российского, китайского и американского лидеров.