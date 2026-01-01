Как сообщает газета Bali Post, специалисты Департамента окружающей среды округа Карангасем обнаружили на месте запах, напоминающий аммиак и серу. Руководитель ведомства И Маде Вигуна рассказал, что сотрудники обследовали водоем после обращений жителей и распространения видеозаписей необычного явления в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной изменения цвета воды может быть массовое размножение микроводорослей. Однако специалисты не исключают и другие варианты, в том числе загрязнение водоема.

Почему вода на Бали стала розовой

Экологи рассматривают несколько возможных причин необычного явления. Одна из них связана с разложением органических веществ, которые накапливаются на дне водоема. Поскольку вода практически не движется, этот процесс может сопровождаться образованием сероводорода, вызывающего неприятный запах.

Еще одна версия предполагает, что розовая окраска появилась из-за массового размножения красных микроводорослей. Этому могли способствовать высокая концентрация солей, солнечная погода и избыток питательных веществ в воде.

Поблизости от участка находятся креветочные фермы. Экологи проверяют, могли ли их сточные воды, содержащие соединения азота и фосфора, создать условия для активного роста микроорганизмов. При этом прямую связь между работой хозяйств и изменением цвета воды пока не установили.

Для выяснения причин специалисты взяли пробы в трех точках: непосредственно в месте изменения цвета и еще в двух участках выше по течению, которые используют для сравнения. Образцы направили на лабораторное исследование.

К проверке также подключилась полиция. Правоохранители выясняют, могли ли при сбросе воды из креветочных хозяйств быть нарушены природоохранные требования. Результаты лабораторных анализов ожидаются примерно через неделю после забора проб.

Розовая вода на Бали появилась не впервые

По словам главы деревни Лабасари И Геде Герии, похожее явление наблюдали в этом месте уже трижды за последние несколько десятилетий. Он отметил, что связывать происходящее исключительно с деятельностью креветочных ферм пока нельзя: предыдущие случаи изменения цвета воды произошли еще до появления хозяйств поблизости.

Речь идет о застойном участке русла пересохшей реки возле побережья. Вода в нем остается после приливов и отливов, поэтому водоем не имеет постоянного притока из подземных источников.

Необычный цвет воды заметили примерно 12 ноября. Впоследствии место стало привлекать любопытных жителей и туристов, которые приходили посмотреть на розовую воду и фотографировались на ее фоне. При этом в водоеме продолжали находиться живые рыбы.

До получения результатов анализов власти призвали местных жителей не использовать воду из этого участка реки для бытовых нужд и орошения сельскохозяйственных угодий. Причину изменения цвета и возможную опасность воды для окружающей среды предстоит установить специалистам.