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Новый центр мировой экономики

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым центром глобальной торговли и инвестиций. По его данным, на экономики АТЭС приходится более 60% мирового ВВП, 50% мировой торговли товарами, 35% торговли услугами и более 60% прямых иностранных инвестиций.

Он связал этот сдвиг с быстрым развитием стран Азии: их доля в мировой экономике выросла с 35% в 1990 году до 61% в 2026 году. Президент заявил, что прежние инструменты экономического доминирования "изжили себя", хотя санкции, тарифы и экспортные ограничения сохраняют сдерживающий эффект.

Санкции и российская экономика

Путин сказал, что попытки изолировать Россию не достигли цели. "Наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политики достойно прошла через все эти испытания", – подчеркнул российский лидер.

"Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому – провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", – приводит РИА Новости слова Путина.

В качестве доказательства устойчивости он привел рост ВВП России более чем на 10% за три года, безработицу на уровне 2,3% и государственный долг в пределах 17% ВВП. По словам президента, доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% в 2021 году до 9%.

Путин также заявил, что Европейский союз не смог адаптироваться к отказу от российских энергоресурсов, из-за чего, по его оценке, теряет промышленный потенциал и сталкивается с бюджетными дефицитами, ростом долга и инфляцией.

Логистика и торговля

Россия намерена укреплять торговые и транспортные связи со странами АТЭС. Путин сообщил, что доля региона во внешнеторговом обороте России уже превышает 53%, тогда как в 2014 году она составляла чуть более четверти.

Среди приоритетов он назвал модернизацию Транссиба и БАМа, расширение мощностей тихоокеанских портов и развитие инфраструктуры Северного морского пути. По его мнению, необходимо укреплять "логистический каркас" АТЭС и транспортную взаимосвязанность региона.

Евразийская интеграция

Президент остановился на расширении Евразийского экономического союза и связанных с ним соглашений о свободной торговле. По его словам, совокупный преференциальный рынок партнеров вырос с 185 млн до 570 млн человек за три года.

Он добавил, что в начале следующего года должно вступить в силу соглашение с Индонезией, а переговоры ведутся с Индией и рядом других стран.

Дальний Восток и технологии

Путин пригласил бизнес стран АТЭС к работе на российском Дальнем Востоке и в Арктике. С 1 января 2027 года там должен начать действовать единый преференциальный режим для поддержки капиталовложений.

На этой территории, по его словам, будет запущен особый правовой статус для "быстрой обкатки новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект". Президент выразил уверенность, что инвесторы из экономик АТЭС смогут оценить эти возможности.

Переговоры России, Китая и США

Путин подтвердил ожидания от запланированных на полях саммита трехсторонних встреч лидеров России, Китая и США. "Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч, встреч между лидерами России, Китая и США, которые запланированы на полях саммита АТЭС", – заявил он.

В завершение выступления он поблагодарил китайскую сторону за организацию форума, пожелал Вьетнаму, который возглавит АТЭС в следующем году, сохранить преемственность и сообщил, что Россия подала заявку на председательство в объединении в 2035 году.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне: повестка и ключевые участники

До Путина на саммите выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, в частности, призвал укреплять сотрудничество с развивающимися экономиками и развивать отрасль искусственного интеллекта.

33-я неформальная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Девиз форума – "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания".

В официальную повестку саммита входят вопросы региональной экономической интеграции, устойчивости цепочек поставок, развития цифровой экономики и "зеленого" перехода.

Для КНР это уже третий саммит АТЭС. Ранее страна принимала его в Шанхае в 2001 году и в Пекине в 2014 году.

Главная интрига мероприятия связана с дипломатическими переговорами. В Шэньчжэне ожидается личное участие президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В частности, 19 ноября на полях форума запланирована первая в истории трехсторонняя встреча лидеров этих государств, основной темой которой называют вопросы контроля над ядерными вооружениями.