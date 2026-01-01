"Мы должны придерживаться концепции развития, в которой народ занимает центральное место, концепции, направленной на укрепление экономического и технологического сотрудничества с развивающимися экономиками", – заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "инновации являются жизненно важной силой, движущей социальный прогресс", и призвал "активно развивать партнерские отношения в области научно-технических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственном интеллекте", передает ТАСС.

Он также сообщил, что Китай "ускорит построение современной промышленной системы", обеспечивая "глубокую интеграцию технологических и промышленных инноваций", поддержку трансформации традиционных отраслей и рост перспективных направлений. По его словам, это должно дать "мощный импульс для технологических инноваций и роста глобальных предприятий".

Саммит АТЭС в Шэньчжэне: повестка и ключевые участники

33-я неформальная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Девиз форума – "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания".

В официальную повестку саммита входят вопросы региональной экономической интеграции, устойчивости цепочек поставок, развития цифровой экономики и "зеленого" перехода.

Для КНР это уже третий саммит АТЭС. Ранее страна принимала его в Шанхае в 2001 году и в Пекине в 2014 году.

Главная интрига мероприятия связана с дипломатическими переговорами. В Шэньчжэне ожидается личное участие президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В частности, 19 ноября на полях форума запланирована первая в истории трехсторонняя встреча лидеров этих государств, основной темой которой называют вопросы контроля над ядерными вооружениями.