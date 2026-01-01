"У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки", – сказал Никитин в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство совместно с регионами организует альтернативные маршруты перевозок автомобильным транспортом и перераспределяет транспортные потоки. Для доставки грузов на полуостров используют сухопутный коридор и паромную переправу. Никитин также подчеркнул, что транспортная система страны обладает высоким запасом прочности.

"Отдельная задача сейчас – пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки", – добавил Никитин.

Что известно о повреждениях Крымского моста

Крымский мост подвергся атакам беспилотников в ночь на 16 и 17 ноября. После первого удара автомобильное движение временно остановили, однако вечером 16 ноября его удалось возобновить в реверсивном режиме. После повторной атаки 17 ноября движение по автомобильной части переправы вновь приостановили.

Следственный комитет России подтвердил повреждение конструкций моста и возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным Минтранса, в результате атак никто не пострадал.

Официальные российские ведомства не раскрыли подробности разрушений.

Как организуют восстановление Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что правительство определило необходимые меры для оценки ущерба и начала строительных работ. Под его руководством состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения переправы.

По информации правительства, специалисты уже провели обследование сооружения с участием водолазов. Предварительно устранить повреждения опор рассчитывают к концу недели. Кроме того, в течение трех дней должен быть подготовлен план-график демонтажа поврежденных конструкций.

Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для восстановления моста определят очередность и сроки работ, а само сооружение будет восстановлено.

После повторной атаки железнодорожное сообщение через Керченский пролив также временно приостанавливали. Позднее движение поездов возобновили по одному пути, тогда как на втором продолжались восстановительные работы.