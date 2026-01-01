"Страны НАТО уже выделили на поддержку Украине свыше $10 млрд для закупки оружия у США по программе PURL", – сказал Рютте на пресс-конференции.

При этом он выразил недовольство неравномерным распределением финансовой нагрузки внутри блока. Генсек подчеркнул, что союзникам "нужно делить нагрузку более справедливо", поскольку сейчас несколько государств НАТО несут львиную долю расходов.

По словам Рютте, с теми странами, которые он назвал "неплательщиками", он продолжит этот разговор через два дня, 19 ноября, на заседании "коалиции желающих" в Берлине.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена в 2025 году после перехода Вашингтона к коммерческой схеме поставок вооружений Киеву при администрации президента США Дональда Трампа.

Механизм работает по следующему принципу: Украина формирует перечень приоритетных военных потребностей (включая системы ПВО, ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды), а европейские члены НАТО и Канада за счет добровольных взносов оплачивают закупку этой техники и вооружений напрямую у США.

Ранее в ноябре агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон планирует потребовать от союзников по альянсу увеличить финансирование программы PURL, поскольку между стоимостью уже одобренных к отправке американских вооружений и фактически поступившими от стран НАТО платежами образовался разрыв примерно в $2 млрд. Основными донорами инициативы выступают Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Канада, тогда как ряд других стран альянса воздерживается от регулярных взносов.

Польша при этом прекратила взносы в программу PURL. Премьер страны Дональд Туск объяснил решение сложной финансовой ситуацией в стране – высоким дефицитом бюджета и необходимостью направлять значительные средства на усиление собственной обороны.