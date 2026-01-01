Польша прекратила взносы в программу PURL по закупке американского оружия для Украины

"Я сообщил генсеку, что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины", – приводит EADaily слова Туска.

Политик объяснил решение сложной финансовой ситуацией в стране – высоким дефицитом бюджета и необходимостью направлять значительные средства на усиление собственной обороны.

В июле 2026 года Туск заявлял, что Польша в ближайшее время не собирается передавать Украине новые партии военной техники.

Варшава с начала конфликта стала одним из крупнейших европейских поставщиков военной помощи Киеву. Республика передавала Украине танки, артиллерию, боеприпасы, средства ПВО и другую технику.

Однако в последние месяцы в польском руководстве все чаще звучат заявления о необходимости учитывать собственные оборонные потребности. Варшава активно модернизирует армию и закупает вооружения у США и Южной Кореи, стремясь создать одну из самых сильных армий Европы.

Тема военной поддержки Киева остается одной из наиболее обсуждаемых в польской политике. Власти неоднократно подчеркивали, что дальнейшая помощь Украине не должна снижать обороноспособность самой Польши. При этом часть польских партий выступает за продолжение помощи, считая это вопросом безопасности Польши, тогда как представители правых оппозиционных сил требуют ограничить расходы и сосредоточиться на защите собственных границ. В частности, партия "Конфедерация" неоднократно критиковала объем поддержки Украины и выступала против передачи части вооружений, необходимых польской армии.

Что такое PURL?

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) – это список приоритетных потребностей Киева, по которому союзники оплачивают поставки критически важных вооружений, включая ракеты-перехватчики Patriot. Программу открыли в июле 2025 года.

Суть финансового механизма PURL заключается в том, что оружие выделяется из существующих запасов США, но оплачивают его другие страны НАТО и партнеры. Таким образом, европейские государства и Канада компенсируют Вашингтону стоимость передаваемой техники и боеприпасов. Программа ориентирована на закрытие критических и экстренных потребностей фронта, которые сложно оперативно заместить европейскими аналогами.

По открытым источникам, по состоянию на ноябрь 2026 года объем поставленного и утвержденного к поставке вооружения по программе PURL превысил $10 млрд. Лидерами финансирования программы являются Норвегия, Нидерланды и Великобритания.

Программа покрывает около 95% всех поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot, другие поставки систем ПВО и комплектующих к ним, а также передачу высокоточных ракетных систем.

США, которые прежде были крупнейшим донором, почти полностью прекратили новые пакеты помощи после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако поставляют для Украины оружие, оплаченное Европой. Именно на европейские столицы легла в результате основная нагрузка, однако их бюджеты испытывают давление, и среди крупнейших доноров нарастает усталость.

Bloomberg в ноябре сообщал, что США могут настоять на увеличении взносов НАТО на вооружение Украины. По оценке источников агентства, программа PURL испытывает дефицит финансирования примерно в $2 млрд.