Обнаруженного сырья хватило бы для производства нескольких миллионов сигарет, сообщила в среду, 18 ноября 2026 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, немаркированная продукция должна была уйти на полки магазинов не только в России, но и за рубежом.

Производство и склад располагались на юге города в поселке Шушары. Там было размещено пять станков, обеспечивающих полный цикл изготовления сигарет. В этом же поселке злоумышленник использовал два склада. На фабрике незаконно трудились трое иностранных граждан. Мигранты будут выдворены из России. Возбуждены уголовные дела.

В рамках пресечения незаконного оборота сигарет за весь 2025 год силовики изъяли более 10 млн пачек табачной продукции на сумму около 3 млрд руб., а также шесть единиц производственного оборудования. В конце года ФСБ сообщала, что за незаконный оборот и уклонение от уплаты акцизов и налогов были осуждены 43 человека, в отношении еще 117 уголовные дела находились в стадии расследования.

Служба пресекла деятельность двух табачных предприятий в Калужской и Воронежской областях, систематически уклонявшихся от уплаты налогов. Общая сумма недополученных бюджетом средств, по данным ведомства, превышает 2 млрд руб.