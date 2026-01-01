По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 мск 17 ноября до 8:00 мск 18 ноября. Беспилотники обнаружили над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае в результате атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Из-за падения обломков беспилотников произошли пожары на двух предприятиях Северского района. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам – во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, в одном из домов повреждена крыша.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах работают оперативные и специальные службы.

Еще четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Ростовской области беспилотники уничтожили в Неклиновском и Каменском районах. По информации губернатора Юрия Слюсаря, сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Последствия атак в Белгородской области

За минувшие сутки украинские военные 135 раз атаковали Белгородскую область. По данным губернатора Александра Шуваева, российские военные сбили и подавили 125 беспилотников.

В результате ударов в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Две ночи подряд в России фиксировали рекордное число атак БПЛА

Нынешней атаке предшествовали две ночи с рекордными показателями по числу уничтоженных беспилотников. В ночь на 16 ноября Минобороны России сообщило о перехвате 1336 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями двух морей.

Следующей ночью, с 16 на 17 ноября, силы ПВО уничтожили уже 1441 беспилотник. По данным ведомства, аппараты перехватили над 23 регионами страны и акваториями Азовского и Чёрного морей. Этот показатель стал рекордным за время боевых действий на Украине.