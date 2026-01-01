По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 мск 17 ноября до 8:00 мск 18 ноября. Беспилотники обнаружили над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.
В Краснодарском крае в результате атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Из-за падения обломков беспилотников произошли пожары на двух предприятиях Северского района. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам – во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, в одном из домов повреждена крыша.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах работают оперативные и специальные службы.
Еще четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Ростовской области беспилотники уничтожили в Неклиновском и Каменском районах. По информации губернатора Юрия Слюсаря, сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Последствия атак в Белгородской области
За минувшие сутки украинские военные 135 раз атаковали Белгородскую область. По данным губернатора Александра Шуваева, российские военные сбили и подавили 125 беспилотников.
В результате ударов в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Две ночи подряд в России фиксировали рекордное число атак БПЛА
Нынешней атаке предшествовали две ночи с рекордными показателями по числу уничтоженных беспилотников. В ночь на 16 ноября Минобороны России сообщило о перехвате 1336 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями двух морей.
Следующей ночью, с 16 на 17 ноября, силы ПВО уничтожили уже 1441 беспилотник. По данным ведомства, аппараты перехватили над 23 регионами страны и акваториями Азовского и Чёрного морей. Этот показатель стал рекордным за время боевых действий на Украине.