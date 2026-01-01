По его словам, воздушное судно было транзитным и пролетало через область.

"Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного, который пролетал через нашу область", – сказал Середюк в своем канале в "Максе".

Он уточнил, что на месте развернут штаб под его руководством. К работам привлечены силы МЧС, полиция, Росгвардия, а также сотрудники Центра медицины катастроф. На записанном им видео видны пожарные машины и автомобиль МЧС.

"Выполнено оцепление территории", – добавил он.

Других подробностей, включая точное место падения, тип воздушного судна и информацию о пострадавших, Середюк не привел.