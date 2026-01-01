Крымский мост под ударом: что известно о новой атаке ВСУ

Крымский мост вновь подвергся атаке в ночь на 17 ноября 2026 года. Движение транспорта по переправе временно приостановили. О произошедшем сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Министерство транспорта России сообщило, что специалисты оценивают нанесенный мосту ущерб. По предварительной информации ведомства, непосредственно в результате происшествия на переправе никто не пострадал.

Ночная атака на Москву: Собянин сообщил о 800 БПЛА, аэропорты ограничивали работу

Сотни беспилотников направлялись в сторону Московского региона в ночь на 17 ноября 2026 года. Из них 321 аппарат нейтрализовали на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, атака продолжалась с 17:00 16 ноября до 7:00 17 ноября. Большую часть беспилотников, как уточнил градоначальник, уничтожили на дальних подступах к региону. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

"Мотор Сич", "Южмаш" и 2 моста: в Минобороны РФ раскрыли цели ночной атаки

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. В Минобороны заявили, что среди пораженных целей были предприятия, связанные с производством ракет и ударных БПЛА, энергетические объекты и инфраструктура для перевозки военных грузов.

Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина, ситуация на Украине, расширение НАТО: главные заявления Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал полезной предстоящую встречу лидеров России, США и Китая в китайском Шэньчжэне. По его словам, переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина станут первым мероприятием в таком формате и позволят руководителям трех ядерных держав обменяться мнениями по международным вопросам.

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины и Европы: что обсудят в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют провести встречу с представителями Украины и европейских стран в Берлине 19 ноября 2026 года. Главными темами переговоров станут гарантии безопасности для Киева и план восстановления украинской экономики после завершения конфликта.

В США впервые после холодной войны создают новую ядерную бомбу

Свободнопадающая ядерная авиабомба известна под индексом B94 – так проект закодирован в пояснительной записке комитета сената по ассигнованиям к законопроекту о финансировании Министерства энергетики США и ряда других ведомств на 2027 финансовый год.

США в настоящее время не производят новые типы ядерных боеприпасов с нуля, однако они занимаются модернизацией, продлением срока службы и выпуском обновленных версий существующих авиабомб и боеголовок. Основной тип ядерных свободнопадающих бомб закодирован как серия В61.