"Это сотрудничество обеспечивает лучшие условия для защиты украинского воздушного пространства истребителями Gripen. Эта декларация о намерениях является основой для ввода истребителей в эксплуатацию на длительное время и поддерживает стремление Украины стать и оставаться долгосрочным партнером по Gripen", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон.

Соглашение охватывает совместные закупки и поставки, а также подготовку персонала и интеграцию систем вооружения.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в июле подтвердил передачу Украине 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи и поставку еще 16 Gripen E по контракту.

По данным компании Saab, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 Gripen E для Украины на сумму около 24,6 млрд крон (примерно $2,54 млрд).

Заказ был оформлен в третьем квартале 2026 года, поставки запланированы на 2029–2030 годы. При этом 17 ноября Пол Йонсон сообщил, что первые истребители будут поставлены на Украину в начале января 2027 года.

Основные характеристики и модификации JAS Gripen

JAS 39 Gripen – это легкий однодвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab.

Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик), что подчеркивает универсальность самолета и способность выполнять все эти задачи в рамках одного вылета.