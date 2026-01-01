"Это сотрудничество обеспечивает лучшие условия для защиты украинского воздушного пространства истребителями Gripen. Эта декларация о намерениях является основой для ввода истребителей в эксплуатацию на длительное время и поддерживает стремление Украины стать и оставаться долгосрочным партнером по Gripen", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон.
Соглашение охватывает совместные закупки и поставки, а также подготовку персонала и интеграцию систем вооружения.
Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в июле подтвердил передачу Украине 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи и поставку еще 16 Gripen E по контракту.
По данным компании Saab, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 Gripen E для Украины на сумму около 24,6 млрд крон (примерно $2,54 млрд).
Заказ был оформлен в третьем квартале 2026 года, поставки запланированы на 2029–2030 годы. При этом 17 ноября Пол Йонсон сообщил, что первые истребители будут поставлены на Украину в начале января 2027 года.
Основные характеристики и модификации JAS Gripen
JAS 39 Gripen – это легкий однодвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab.
Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик), что подчеркивает универсальность самолета и способность выполнять все эти задачи в рамках одного вылета.
- Базовые версии (A/B и C/D). Первые серийные модели A (одноместная) и B (двухместная) поступили на вооружение ВВС Швеции в 1996 году. Модификации C и D получили обновленную авионику, систему дозаправки в воздухе и полную совместимость со стандартами НАТО.
- Новое поколение (E/F). Глубоко модернизированная версия (часто относимая к поколению 4++), получившая более мощный двигатель General Electric F414, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), увеличенный запас топлива и расширенную номенклатуру вооружений.
- Эксплуатационные особенности. Самолет спроектирован с расчетом на рассредоточенное базирование: он способен взлетать и садиться на короткие неподготовленные участки обычных автомобильных дорог длиной 500–800 метров, а дозаправка и перезарядка занимают около 10 минут силами небольшого мобильного расчета.
- Страны-эксплуатанты. Помимо Швеции, истребитель стоит на вооружении ВВС Бразилии, Венгрии, Чехии, Таиланда и ЮАР, а также используется британской Имперской школой летчиков-испытателей (ETPS).