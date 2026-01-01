Документ предусматривает дополнительные $77,1 млн на этот проект, других подробностей не раскрывается, сообщило издание The War Zone со ссылкой на материалы комитета.

Издание отмечает, что точные характеристики и назначение бомбы пока не ясны. По его данным, под это описание может подходить разрабатываемая авиационная ядерная система сдерживания NDS-A, рассчитанная на поражение защищенных и глубоко заглубленных целей, включая бункеры.

США в настоящее время не производят новые типы ядерных боеприпасов с нуля, однако они занимаются модернизацией, продлением срока службы и выпуском обновленных версий существующих авиабомб и боеголовок. Основной тип ядерных свободнопадающих бомб закодирован как серия В61.

Бомба B61-12 – модернизированная управляемая версия В61, серийное производство которой началось в 2019 году. Бомба получила новое хвостовое оперение, заменен плутониевый сердечник, она стала управляемой и планирующей. B61-13 – более мощная модификация авиабомбы, производство которой развертывается взамен старых вариантов высокой мощности.

Как писал в "Профиле" Александр Ермаков, программа модернизации бомб семейства B61 стала следствием комплексных проблем с американским ядерным арсеналом. Последние десятилетия в США экономили не только на разработке нового ядерного оружия, но и на эксплуатации имеющихся систем.