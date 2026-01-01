По данным компании, в октябре 2026 года экспорт зерна через порты Юга был практически обнулен. На этом фоне поставки через порты Северо-Запада выросли в 4,6 раза (+1,1 млн тонн), через порты Востока – в 3,3 раза (+0,14 млн тонн). На восточном направлении были задействованы практически все портовые мощности, резерв отсутствует.

Смещение грузопотоков на Северо-Запад, железнодорожные переходы с Казахстаном и инфраструктуру Дальнего Востока привело к росту плеча доставки и времени оборота вагонов, дефициту зерновозов на станциях погрузки и удорожанию вагонной составляющей перевозок. В 2025 году через порты Юга прошли 48,7 млн тонн зерна, из них 10,7 млн тонн прибыло по железной дороге. По оценке компании, перенаправление этих объемов потребует ежемесячной отгрузки на Северо-Запад более 4 млн тонн при существующих мощностях региона менее 1,5 млн тонн в год.

ОВК предлагает для снижения издержек и повышения провозной способности новый хоппер-зерновоз модели 19-9549. По данным компании, его грузоподъемность составляет 76 тонн, что дает до 9% дополнительного груза при том же количестве вагонов в составе, а среднесуточные эксплуатационные расходы ниже на 39,1% по сравнению с доступными на рынке аналогами. В жизненный цикл вагона на 32 года заложены три плановых ремонта – два деповских и один капитальный, что, по оценке ОВК, сократит простой в ожидании ремонта и затраты на перегон вагонов.

"Переориентация экспортных грузопотоков – это долгосрочный проект, который требует не временных мер, а качественного обновления вагонного парка, – сказала Ирина Ольховская. – Сельское хозяйство и страна в целом не могут ждать долгих решений. Нам нужны быстрые победы, чтобы не потерять наших клиентов и получателей зерна и сохранить экспорт. Масштабное использование вагонов модели 19-9549 на всех направлениях железнодорожной сети обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал России".