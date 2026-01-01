Форум завершился церемонией Investment Leaders Award. Лауреатами премии стали УК «Альфа-Капитал», БКС Мир инвестиций, Live Investing Group, УК «Первая», Positive Technologies, УК «ТЕТИС Кэпитал», СберНПФ (партнёр СберИнвестиций), финансовая школа Vesperfin, «СФН», «АСТОРИУС», финтех-группа СВОЙ, специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Их объединяет общий запрос рынка на устойчивую стратегию управления капиталом.

Для розничного инвестора доступ к рынку перестал быть проблемой. Теперь важнее понять, какой инструмент соответствует его целям, сроку и готовности к риску.

©Пресс-служба Investment Leaders

«Технологии упрощают доступ к инвестициям, но не отменяют необходимости осознанного выбора. Важно, чтобы за удобством приложения стояли понятные инструменты, качественная аналитика и профессиональная поддержка. Принимать решения стоит исходя из своих целей, горизонта вложений и готовности к риску, а не под влиянием рыночного шума», – отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

У активных частных инвесторов растет спрос не на отдельные торговые идеи, а на дисциплину, контроль риска и системную инфраструктуру.

«Снижение ставок запускает переток капитала из вкладов на биржу, но новостной фон сохраняет высокую волатильность. Поэтому инвесторы уходят от любительских стратегий в профессиональный трейдинг в проп-компаниях: здесь решают не прогнозы, а анализ ликвидности и контроль рисков без переноса позиций», – сказал Сергей Алексеев, генеральный директор Live Investing Group.

В институциональном сегменте определяющим становится горизонт инвестирования.

«ПДС менее чем за 3 года стал ключевым продуктом институциональных инвесторов и источником длинных денег для экономики. Благодаря 15-летнему горизонту НПФ становятся главными нетто-покупателями ОФЗ. При продолжении цикла снижения ставки и роста аппетита к риску, интерес фондов будет направлен в другие долгосрочные классы активов: акции, секьюритизированные облигации и так далее», – отметил Дмитрий Дойников, директор по инвестициям СберНПФ, партнёр СберИнвестиций.

Этот запрос на устойчивость особенно заметен в недвижимости.

«Ключевые тенденции инвестиционного рынка – это диверсификация и фокус на качестве активов. Решения определяют ставки, инфляция и геополитические риски. Особое внимание стоит уделять недвижимости с устойчивым арендным потоком. При выборе объектов важны локация, ликвидность и потенциал роста стоимости, а не только текущая доходность», – отметил Андрей Ощепков, инвестиционный директор УК «ТЕТИС Кэпитал».

На долговом рынке выбор инструмента все больше зависит от горизонта инвестора и его отношения к волатильности.

«Ситуация на долговом рынке до конца года видится нам следующим образом. Более сдержанные ожидания по снижению ключевой ставки повышают актуальность флоатеров (облигации с переменным купоном) и инструментов денежного рынка, т.е. классов активов, купон которых зависит от динамики ключевой ставки. Особенно данные инструменты актуальны для консервативных инвесторов. При этом, если инвестор имеет более длительный инвестиционный горизонт и толерантен к волатильности, то рынок корпоративных облигаций и ОФЗ с фиксированным купоном позволяют зафиксировать текущий уровень ставок на более длительный срок», – отметил Владислав Данилов, портфельный управляющий УК «Первая».

В недвижимости фокус также смещается с ожиданий роста цен на способность актива генерировать стабильный денежный поток.

«Рынок коммерческой недвижимости переходит от рекордного роста к стабилизации, капитал перераспределяется в пользу офисов и готовых доходных объектов. На первый план выходят не ожидания общего роста, а способность актива сохранять спрос и денежный поток в разных экономических циклах», – отметил Руслан Надров, заместитель генерального директора УК «Современные Фонды Недвижимости».

Фондовые форматы при этом расширяют доступ к недвижимости для инвесторов, которым важен пассивный доход.

«Недвижимость – важная часть инвестиционного портфеля, но только при правильной стратегии. Сегодня выбор требует анализа локации, концепции и точного расчета инвестиционных показателей с учетом роста стоимости актива и расходов на владение. Финансовые инструменты будут помогать выстраивать архитектуру капитала. ЗПИФы недвижимости могут привлекать все больше инвесторов, заинтересованных в получении пассивного дохода без самостоятельного управления объектами», – отметила Екатерина Авдеева, председатель Совета директоров Корпорации недвижимости «АСТОРИУС».

«По прогнозам ИК «Свой Капитал», к 2030 году на рыночные ЗПИФы придется около 50% инвестиций в недвижимость через фонды. Пай станет основной, если не единственной возможностью для большинства заработать на этом активе: покупать жилье и коммерческие площади не в кредит дорого уже сейчас даже людям с доходом выше среднего», – поделился Евгений Асламов, гендиректор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в финтех-группу СВОЙ).

За инвестиционными решениями стоит операционная основа рынка: учет, администрирование фондов и надежность процессов.

©Пресс-служба Investment Leaders

«Сегодня у управляющих компаний появилась возможность осознанного выбора – строить собственный операционный контур или сосредоточиться на инвестиционной стратегии. Передача учетных функций спецдепозитарию может стать сильным конкурентным преимуществом», – считает Илья Аникин, директор по направлению аутсорсинга и администрированию фондов «ИНФИНИТУМ».

В условиях неопределенности инвесторы все внимательнее оценивают качество активов и устойчивость компаний.

©Пресс-служба Investment Leaders

«Сегодня инвесторы становятся более избирательными и внимательнее оценивают соотношение доходности и рисков. В условиях экономической неопределенности особую роль играют диверсификация портфеля, качество активов, долгосрочная устойчивость компании, а также ее финансовые и операционные показатели», – отметила Виктория Кузьмина, директор по PR/IR «НИРУМ».

Не менее важна и финансовая грамотность инвестора. «Экономика не обязана создавать нам благоприятные инвестиционные возможности. Сегодня главный актив инвестора – это знания. Они помогают использовать потенциал рынка как в спокойные времена, так и в период кризиса. Финансовая грамотность нужна всегда, а не только когда всё хорошо», – отметила Арина Веспер, генеральный директор и основатель финансовой школы Vesperfin.

Компании-участники Investment Leaders Forum & Award 2026 показывают: конкурентоспособность на рынке все меньше определяется отдельным продуктом или удачной конъюнктурой. Все важнее становятся понятность сервиса, качество аналитики, дисциплина риск-менеджмента, устойчивость активов и способность инфраструктуры выдерживать длинный инвестиционный цикл.

На правах рекламы

Рекламодатель: ООО "СП Групп"

erid: 2W5zFHuVuqt