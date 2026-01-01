Сербия выделит NIS до 66 тыс. тонн нефти из госрезервов после аварии на трубопроводе JANAF

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Правительство Сербии разрешило передать компании NIS до 66 тыс. тонн сырой нефти из государственных резервов. Представители нефтяной компании сообщили Министерству горнодобывающей промышленности и энергетики о перебоях с регулярными поставками после повреждения трубопровода JANAF и попросили разрешить использовать государственные запасы.

В правительстве пояснили, что мера должна обеспечить непрерывную работу НПЗ в Панчево и снабжение внутреннего рынка. Власти также заверили граждан, что необходимости создавать запасы нефтепродуктов нет.

Почему Сербия зависит от нефтепровода JANAF

NIS (Нефтяная индустрия Сербии) владеет НПЗ в Панчево, который обеспечивает страну нефтепродуктами. Предприятие получает сырье по Адриатическому нефтепроводу JANAF через Хорватию. Других маршрутов трубопроводных поставок нефти на завод нет.

Сербские власти прямо указали, что без этого маршрута НПЗ не сможет продолжать работу. Поэтому перебои с прокачкой затрагивают не только производство на предприятии, но и снабжение страны моторным топливом.

Что произошло с нефтепроводом JANAF

Поставки нефти в Сербию прекратились 6 ноября после повреждения трубопровода на участке Сисак – Славонски-Брод в Хорватии. Авария произошла во время работ по обновлению инфраструктуры, которые выполнял внешний подрядчик.

По предварительной оценке оператора JANAF, из трубопровода вытекло около 500 тыс. литров нефти. Часть разлившегося сырья собрали и вернули в систему.

12 ноября хорватская компания продолжала восстановительные работы. Оператор также начал извлекать нефть, оставшуюся внутри поврежденного участка трубопровода, с помощью цистерн. После завершения этих работ планировался ремонт поврежденной трубы. Срок возобновления прокачки компания не назвала.

Как авария повлияла на работу НПЗ в Сербии

NIS сообщила, что адаптирует работу предприятия к информации, поступающей от JANAF. Компания также заверила, что ее автозаправочные станции обеспечены всеми видами топлива, а запасов нефтепродуктов достаточно для снабжения рынка.

При этом 12 ноября сербский телеканал N1 со ссылкой на неофициальные источники сообщил о сокращении производства на НПЗ и подготовке к возможной полной остановке. По информации телеканала, поставки по трубопроводу могли не возобновиться до начала декабря. Сама NIS подтвердила, что корректирует работу завода, но не подтвердила информацию о предстоящей полной остановке.

Выделение нефти из государственных резервов должно компенсировать временное отсутствие поставок через Хорватию. Однако дальнейшая работа НПЗ будет зависеть от объема доступного сырья и сроков восстановления JANAF. Пока оператор не назвал дату возобновления транспортировки.

Что такое JANAF

JANAF (Jadranski naftovod, Адриатический нефтепровод) – государственная хорватская компания, которая управляет системой транспортировки и хранения нефти. Нефть поступает морскими танкерами в терминал Омишаль на острове Крк в Адриатическом море, откуда по трубопроводу протяженностью 631 км направляется к нефтеперерабатывающим заводам Хорватии и соседних стран. Система имеет ответвления в направлении Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговины и Сербии.

На сербской границе она соединяется с трубопроводной сетью государственной компании Transnafta, по которой нефть поступает через Нови-Сад на НПЗ в Панчево. По данным оператора JANAF, установленная пропускная способность системы составляет 24 млн тонн нефти в год, проектная – 34 млн тонн.

Компанию создали в 1974 году в Югославии под названием Jugoslavenski naftovod (JUNAF). Строительство системы завершили в 1979 году, 22 декабря она начала работу. В мае 1991 года компания получила нынешнее название. Изначально нефтепровод создавали для снабжения нефтеперерабатывающих заводов Югославии, а также поставок сырья в соседние страны Центральной Европы.