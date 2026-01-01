"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", – написал он в Max.

Глава региона добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах.

Других подробностей не сообщается.

Ранее Крымский мост был поврежден в результате двух атак Вооруженных сил Украины. В ночь на 16 ноября мост перекрыли в 2:22 мск после атаки БПЛА. СМИ писали, что один из дронов повредил правую арку моста со стороны Крыма. Официально было объявлено о незначительных повреждениях конструкции перехода. Автомобильное движение по мосту было закрыто более 16 ч. Днем на подъезде к переправе со стороны Краснодарского края развернули пункты обогрева. Проезд открыли вечером в реверсивном режиме.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. В 23:54 16 ноября движение по мосту снова перекрыли, а в 1:34 глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке. Непосредственно на переправе никто не пострадал. Днем 17 ноября железнодорожное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Сроков восстановления движения по автомобильной части моста пока не называют.

Крымский мост соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае с Керченским полуостровом в Крыму. Длина моста – 19 км, из них около 7,5 км проходят над акваторией. Конструкция включает автомобильное и железнодорожное полотна. Автодорога состоит из четырех полос, железнодорожная линия имеет два пути.