"Мы понимаем, что у нас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", – сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, что конкретно было повреждено из-за атаки. Замглавы российского правительства подчеркнул, что проводятся все необходимые работы по восстановлению, передает ТАСС.

В комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live" Хуснуллин сообщил, что специалисты рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. Расчеты по обоим решениям продолжаются, необходимые работы уже ведутся.

"У нас считают проектировщики, мы этим занимаемся, у нас все варианты решения этой проблемы есть. Мы двигаемся сразу параллельно двумя вариантами", – указал замглавы правительства РФ.

Крымский мост соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае с Керченским полуостровом в Крыму. Длина моста – 19 км, из них около 7,5 км проходят над акваторией. Конструкция включает автомобильное и железнодорожное полотна. Автодорога состоит из четырех полос, железнодорожная линия имеет два пути.

За последние дни Вооружённые силы Украины атаковали Крымский мост трижды. В ночь на 16 ноября мост перекрыли в 2:22 мск после атаки БПЛА. Автомобильное движение по мосту было закрыто более чем на 16 ч. Проезд открыли вечером в реверсивном режиме.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. Днем во вторник железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновили. Сроки восстановления движения по автомобильной части моста не назывались.

В ночь на 19 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Крымский мост подвергся новой атаке. Движение по нему приостановлено, указал губернатор. Глава региона добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. Минтранс объявил о приостановке движения поездов. Вечером в пятницу в ведомстве проинформировали, что железнодорожное движение по первому пути возобновилось.

19 ноября Хуснуллин указывал, что власти рассмотрят различные варианты ремонта Крымского моста. По оценке вице-премьера, отдельные элементы сооружения могут восстановить и запустить в течение одного-двух месяцев, а общие сроки и план работ рассчитывают определить в течение недели.