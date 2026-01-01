В последний раз драгоценный металл опускался ниже $3,8 тыс. за унцию в сентябре 2025 года. Текущее снижение цен происходит в ходе продолжительной коррекции после исторического ралли золота в начале 2026 года.

В январе 2026 года золото обновило исторический максимум, поднявшись примерно до $5,6 тыс. за тройскую унцию. Затем котировки развернулись вниз. Цены на золото подскочили после выборов в США, но уже к середине ноября металл подешевел более чем на 25% относительно январского пика, а за последний месяц потерял около 8,5%. 13 ноября фьючерсы опускались ниже $3,9 тыс.

На стоимость золота главным образом влияет изменение ожиданий относительно денежно-кредитной политики США. Ускорение инфляции и сильные экономические показатели заставили инвесторов пересмотреть прогнозы по ставке ФРС: вместо ее скорого снижения рынок теперь ожидает дальнейшего ужесточения политики.

Высокие процентные ставки и доходность американских гособлигаций снижают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода. Одновременно укрепление доллара делает драгоценный металл дороже для покупателей с другими валютами и оказывает дополнительное давление на котировки.

Дополнительным фактором стала техническая распродажа: после пробития важных ценовых уровней инвесторы активнее закрывают позиции, усиливая падение. По оценке аналитиков, часть участников рынка также продает золото, чтобы получить ликвидность на фоне нестабильности на других финансовых рынках. Даже геополитическая напряженность на Ближнем Востоке не смогла остановить распродажу.

Снижение котировок затронуло весь рынок драгоценных металлов. К тому же моменту фьючерс на серебро подешевел на 2,7% – до $46 за унцию. Платина торговалась на отметке $1,4 тыс. за унцию (минус 1,3%).

Серебро, помимо инвестиционного спроса, испытывает давление из-за опасений ослабления промышленного потребления. Платина также дешевеет на фоне ухудшения настроений инвесторов и общего оттока средств с рынка драгметаллов. При этом более значительное падение серебра отражает его повышенную чувствительность к изменению экономических ожиданий.