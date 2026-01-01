Золото подорожало до $4150 после выборов в США

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX по итогам торгов в среду, 4 ноября 2026 года, выросли на 3,37% и достигли $4073 за тройскую унцию. Утром в четверг, 5 ноября, рост продолжился: к 6:57 мск контракты подорожали еще на 2,03%, до $4155,8 за унцию. Таким образом, за два дня золото прибавило в цене 5,47%.

Последний раз выше отметки $4150 за унцию драгметалл торговался 22 октября.

Как выборы в США повлияли на стоимость золота

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По предварительным прогнозам NBC, Associated Press и CNN, победу одерживают демократы, которые могут получить контроль над обеими палатами законодательного органа. Окончательный подсчет голосов способен занять несколько дней.

Президент Дональд Трамп уже заявил о готовности принять возможную победу демократов и работать с ними. Как отмечает Bloomberg, результаты голосования способствовали ослаблению доллара и снижению доходности казначейских облигаций США, что поддержало спрос на золото.

Такая динамика объясняется особенностями драгоценного металла как инвестиционного актива. Золото не приносит процентного дохода, поэтому при снижении доходности облигаций его привлекательность для инвесторов обычно возрастает. Ослабление доллара также делает металл дешевле для покупателей, которые используют другие валюты.

Снижение доходности американских гособлигаций и курса доллара связано в том числе с ожиданиями, что результаты выборов ограничат возможности администрации Трампа проводить намеченную налоговую и бюджетную политику.

Почему золото остается под давлением

Нынешний рост стал наиболее заметным отскоком котировок после продолжительного снижения, продолжавшегося около двух с половиной месяцев. В среду золото показало самый сильный дневной прирост с начала августа.

При этом драгметалл все еще стоит более чем на 20% дешевле, чем в конце февраля, когда начался конфликт между США и Ираном. Последовавший за этим скачок цен на энергоносители усилил инфляционные опасения и заставил центральные банки придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики. Перспектива повышения процентных ставок обычно оказывает давление на золото, поскольку инвесторы получают возможность выбирать активы с доходностью.

Результаты американских выборов отразились и на нефтяном рынке. Цены на нефть впервые с 4 сентября опустились ниже $95 за баррель. Если снижение стоимости энергоносителей продолжится, это может ослабить инфляционное давление и уменьшить опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы США.

Стратег Oversea-Chinese Banking Кристофер Вонг считает, что устойчивое снижение цен на нефть способно устранить один из факторов, сдерживающих восстановление золота. По его оценке, металл, возможно, уже достиг ценового минимума, однако для более уверенного роста необходимо дальнейшее ослабление ожиданий повышения ставок ФРС и снижение реальной доходности активов.