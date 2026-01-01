"Идет работа по восстановлению после ночной атаки. Скажу, она в самом разгаре. Люди работают. Все необходимые материалы на месте есть, все необходимые средства для того, чтобы произвести ремонт, есть. То есть специалисты работают", – сообщил он в интервью информационной службе "Вести".

По словам Никитина, окончательное решение о запуске поездов примут с учетом требований безопасности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное сообщение планируют восстановить примерно с 16:00 по московскому времени. Он также заявил, что железнодорожники занимаются устранением последствий атаки. Информацию об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров региональный Минтранс размещает на своем официальном сайте.

При этом глава Минтранса Дмитрий Ядров уточнил, что на момент обследования железнодорожное полотно не функционировало. Специалисты выясняют масштаб повреждений и определяют объем ремонтных работ. По его словам, ситуация должна проясниться к 16:00–17:00 19 ноября.

Отдельно о более длительной перспективе восстановления объекта высказался вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что власти рассмотрят различные варианты ремонта Крымского моста. По его оценке, отдельные элементы сооружения могут восстановить и запустить в течение одного-двух месяцев, а общие сроки и план работ рассчитывают определить в течение недели.

Хуснуллин отметил, что при выборе способа восстановления необходимо учитывать погодные условия: сейчас в регионе период штормов. Поэтому окончательное решение будет зависеть от результатов оценки состояния конструкций.

Третья атака на мост за неделю

Крымский мост подвергся атакам 16 и 17 ноября, а затем вновь был атакован в ночь на 19 ноября. После последнего инцидента движение поездов приостановили.

По данным Минтранса, в результате ночной атаки пострадавших нет. Специалисты приступили к оценке ущерба. После предыдущей атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Железнодорожное движение после ударов 16 и 17 ноября удалось восстановить к вечеру 17 ноября. Однако новая атака привела к остановке поездов. По информации транспортных служб, задержки затронули пассажирские составы, следующие в Крым.

В Минтрансе подчеркивают, что приоритетом остается перевозка пассажиров и обеспечение грузовой логистики. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что в случае затянувшегося ремонта у транспортной системы есть возможности для организации альтернативных маршрутов.