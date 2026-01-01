Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в 9:47. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, позже их количество выросло до 11.

В центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе города попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, его вызволили спасатели. Также осколочные ранения получили три посетительницы частной клиники. В частном секторе пострадали две женщины, еще одна горожанка получила ранения в районе проезда Льговский поворот. Всем оказывается медпомощь.

Кроме того, в результате удара загорелись несколько автомобилей, много машин повреждено, добавил Хинштейн. По его словам, пострадавшие получат помощь по восстановлению домов и выплаты. Жильцов пострадавших домов при необходимости примут в пунктах временного размещения.

Образовательным организациям рекомендовано организовать обучение во вторую смену в дистанционном формате.

Последние атаки на Курск

Курск и Курская область регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины из-за своего положения в приграничной зоне. Город находится примерно в 100 км от границы.

15 ноября в результате атаки БПЛА были ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. 19 октября при падении обломков БПЛА в Курске была ранена женщина. 5 октября обломки сбитого беспилотника упали возле остановки на улице Энгельса, загорелся электробус. Пострадали шесть человек, включая детей восьми, 13 и 16 лет.