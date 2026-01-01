"Еще одна область потенциального сотрудничества между нашими странами – это найти пути защиты суверенитета наших наций от неуправляемых глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд, который вышел из-под контроля", – сказал Трамп.

Ранее МУС выдал ордера на арест Владимира Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Решение в отношении израильского лидера было принято в ноябре 2024 года в рамках расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Израиль отверг юрисдикцию суда и обвинения.

Международный уголовный суд находится в Гааге и рассматривает дела о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии. Его юрисдикция определяется Римским статутом – договором, на основании которого был создан суд. Россия, США и Китай не являются участниками этого документа.

Заявление Трампа продолжает линию его администрации на противодействие Международному уголовному суду. В сентябре 2026 года на Генеральной Ассамблее ООН американский президент призвал страны – участницы МУС выйти из организации. Он назвал суд вышедшей из-под контроля структурой и заявил, что США не позволят привлекать американских военнослужащих к процессам, которые считают политически мотивированными.

Вашингтон также вводил санкции против представителей суда и выступал против распространения его полномочий на граждан государств, не участвующих в Римском статуте.

Тема МУС стала одной из нескольких, затронутых на первой в истории трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая. В начале переговоров Трамп также говорил о возможности обсуждения сокращения ядерных арсеналов и снижения риска применения атомного оружия. Путин, в свою очередь, подчеркнул общую ответственность трех держав за поддержание международного мира и безопасности.