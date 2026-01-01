Трамп прибыл в Китай на трехсторонние переговоры

Трамп прибыл в Шэньчжэнь после визита на саммит АСЕАН в Маниле, где его ждали переговоры с Си Цзиньпином и Путиным. Трамп также не исключил отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Associated Press.

Китай пригрозил ответом на новые ограничения по поставкам чипов

Министерство коммерции КНР заявило, что решительно выступает против нового американского правила, ограничивающего доступ Китая к передовым ИИ-чипам, в том числе продукции Nvidia. Пекин предупредил, что в случае введения ограничений примет ответные меры, одновременно призвав Вашингтон вернуться к урегулированию разногласий путем консультаций и сотрудничества, передает Reuters.

Иран атаковал Кувейт и Бахрейн

После американского удара по объекту на иранском острове Кешм Иран нанес удары по Кувейту и Бахрейну, включая атаку на авиабазу Али-ас-Салим, где размещены американские военные. Кувейт задействовал средства ПВО против беспилотников, Бахрейн сообщил об отражении иранской атаки; Саудовская Аравия осудила удары и призвала к дипломатическому урегулированию, передает Al Jazeera.

США просят $50 млрд на модернизацию авиации

Администрация Трампа официально запросила у Конгресса $50 млрд на модернизацию американской системы управления воздушным движением после самой длительной общенациональной остановки вылетов за 25 лет. Министр транспорта Шон Даффи настаивал на комплексном финансировании, однако ряд республиканских сенаторов усомнились в необходимости всей суммы и предложили сосредоточиться прежде всего на мерах безопасности, передает Associated Press.

Демократы выдвинули Джеффриса на пост спикера нижней палаты Конгресса США

Демократы, избранные в Палату представителей США по итогам ноябрьских выборов, выдвинули Хакима Джеффриса своим кандидатом на пост спикера следующего Конгресса. Если его кандидатура будет утверждена, Джеффрис станет первым чернокожим спикером Палаты представителей в истории страны, передает Reuters.