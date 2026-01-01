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"Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей", – написала родственница комика в комментариях в его Telegram-канале. Она попросила пользователей соцсетей не оставлять негативных комментариев и помянуть артиста добрым словом.

Смерть Алмазова также подтвердил его друг, стример Анар Абдуллаев, который связался с семьей артиста. По его словам, во время операции у комика остановилось сердце. Абдуллаев сообщил, что возьмет на себя расходы на похороны.

По данным Telegram-каналов, операция продолжалась около часа. Днем 18 ноября Алмазов скончался в Бишкеке. Утром 19 ноября его тело доставили в Ош, где состоялась джаназа – мусульманская похоронная молитва.

Как Элдос Алмазов боролся с раком

О диагнозе остеосаркомы Алмазов рассказал в апреле 2026 года. До обследования больше месяца у него болела левая нога. Сначала комик предполагал, что получил травму или защемил нерв, и пытался справиться с болью с помощью мазей и таблеток. К врачу он обратился, когда стало трудно ходить.

После четырех курсов химиотерапии в сентябре Алмазову провели операцию по удалению опухоли. После вмешательства ему пришлось заново учиться ходить.

В июне артист рассказывал о резком ухудшении самочувствия. После временного улучшения он снова попал в больницу, где у него сильно снизились показатели крови и иммунитета. Позже на фоне ослабленного организма он перенес пневмонию.

В начале октября после очередного курса химиотерапии состояние Алмазова вновь ухудшилось. У него началось сильное носовое кровотечение, двое суток он провел в реанимации, где ему переливали кровь. После этого комика перевели обратно в онкологическое отделение.

Последнее сообщение в своем Telegram-канале Алмазов опубликовал 20 октября. Тогда он сообщил, что находится дома и готовится к очередному курсу химиотерапии.

"Я дома, и со мной все хорошо. В понедельник вторая химия, а если считать в общем, то шестая. А пока набираюсь сил", – написал артист.

На лечение Алмазова помогали собирать деньги подписчики и стримеры. По данным "Газеты.ru", к 17 апреля ему перевели более 800 тыс. рублей. Средства требовались на химиотерапию, биопсию и операцию.

Чем был известен Элдос Алмазов

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Кыргызстана. В детстве у него диагностировали гипофизарный нанизм – эндокринное заболевание, при котором организм вырабатывает недостаточное количество гормона роста или полностью прекращает его выработку.

К окончанию школы рост Алмазова составлял 112 см, во взрослом возрасте достиг примерно 130 см. Эту особенность внешности комик часто обыгрывал в своих выступлениях, используя самоиронию.

Алмазов начинал карьеру с коротких юмористических видео. В 2018 году переехал в Москву. Широкую известность он получил после участия в шестом сезоне шоу "Открытый микрофон" на ТНТ в 2021 году. Комик дошел до полуфинала. Позднее Алмазов участвовал в "Большом шоу" Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.