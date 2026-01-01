"Также верно, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это наступательное действие, и без помощи Госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло", – сказал Маск в интервью газете The New York Times.

Предприниматель затронул события 2014 года во время выступления на саммите DealBook, организованном изданием. В ходе беседы обсуждалась в том числе позиция Маска по отношению к России и Украине. Он признал, что Россия является стороной, начавшей военные действия, однако одновременно заявил о причастности Вашингтона к смене власти в Киеве.

Протесты, получившие название "Евромайдан", начались в ноябре 2013 года после того, как украинское правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Изначально участники выступали против этого решения, однако затем протестное движение приобрело антиправительственный характер.

В январе и феврале 2014 года столкновения в Киеве обострились. 21 февраля президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции при посредничестве представителей Польши, Германии и Франции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Оно предусматривало конституционную реформу, формирование правительства национального единства и проведение досрочных выборов.

На следующий день Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о самоустранении Януковича от исполнения конституционных обязанностей, и назначила досрочные президентские выборы. Сам президент покинул Киев и впоследствии оказался в России. В мае 2014 года на Украине прошли президентские выборы, победителем которых стал Петр Порошенко.

Москва рассматривает события февраля 2014 года как государственный переворот, поддержанный западными странами. В Киеве и странах Запада произошедшее трактуют как смену власти в результате массовых протестов и политического кризиса.