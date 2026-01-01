Китайский лидер подчеркнул, что сообществу АТЭС важно адаптироваться к новым условиям, чтобы выстроить "Азиатско-Тихоокеанское сообщество", передает РИА Новости.
Он назвал открытое сотрудничество "единственным путем к развитию и возрождению" региона.
Си Цзиньпин также обозначил ряд приоритетов для участников АТЭС:
- укреплять политический диалог по созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли;
- совершенствовать региональное управление данными и обеспечить их эффективное и безопасное трансграничное движение;
- развивать сотрудничество по энергетической и продовольственной безопасности;
- упрощать торговые и инвестиционные процедуры и снижать барьеры для бизнеса.
Пленарное заседание – ключевое мероприятие саммита в Шэньчжэне. В нем принимают участие лидеры стран АТЭС и главы делегаций, прибвыших на форум.
Президент РФ Владимир Путин в своей речи на заседании назвал партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона стратегическим курсом страны и пригласил партнеров активнее использовать российские транспортные маршруты и подтвердил намерение продолжать совместные проекты в рамках форума.