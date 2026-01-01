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Стратегический курс

Партнерство с экономиками АТР является стратегическим курсом России, заявил Путин. Таким образом он обозначил значение регионального сотрудничества для российской политики на площадке АТЭС.

По его словам, товарооборот России с экономиками АТР вырос почти на треть за восемь месяцев 2026 года: "Только за восемь месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции", – приводит ТАСС слова главы государства.

Объединительная повестка

Россия поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации саммита. По словам президента, в условиях фрагментации мировой экономики, множащихся вызовов и угроз ее стабильности АТЭС должна задавать объединительный тон и выстраивать конструктивную повестку сотрудничества.

"Как раз на это нацелен подготовленный для нашего утверждения проект итоговой Шэньчжэньской декларации, который Россией поддерживается", – заявил Путин.

Транспортные маршруты

Президент связал новые возможности сотрудничества в АТР с развитием российского транспортного каркаса – Восточного полигона железных дорог, международного транспортного коридора "Север – Юг" и Северного морского пути. Он пригласил экономики региона активнее пользоваться этими маршрутами.

"Некоторые наши партнеры уже приступили к этой работе. Мы это приветствуем и будем всячески поддерживать", – сказал Путин.

Совместные проекты

Россия намерена и дальше деятельно участвовать в работе АТЭС, подчеркнул президент. По его словам, за последние десятилетия совместно с партнерами по форуму было осуществлено более 80 крупных проектов.

"Продолжим сообща с партнерами по форуму реализацию совместных взаимовыгодных проектов и инициатив", – заявил Путин. Среди направлений такой работы он назвал производство и торговлю сельскохозяйственными товарами, продвижение электронных государственных услуг и женское предпринимательство. Президент также напомнил, что с 2015 года Россия проводит ежегодный конкурс женских предпринимательских проектов.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне: повестка и ключевые участники

Накануне Путин также выступил на саммите. В своей речи он коснулся таких вопросов, как сотрудничество в рамках АТЭС, глобальная экономика, положение России и перспективы развития региона.

33-я неформальная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Девиз форума – "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания".

В официальную повестку саммита входят вопросы региональной экономической интеграции, устойчивости цепочек поставок, развития цифровой экономики и "зеленого" перехода.

Для КНР это уже третий саммит АТЭС. Ранее страна принимала его в Шанхае в 2001 году и в Пекине в 2014 году.

Главная интрига предстоящего мероприятия связана с дипломатическими переговорами. В Шэньчжэне ожидается личное участие президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. В частности, 19 ноября на полях форума запланирована первая в истории трехсторонняя встреча лидеров этих государств, основной темой которой называют вопросы контроля над ядерными вооружениями.