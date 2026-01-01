"У нас есть много вопросов, которые необходимо обсудить", – отметил американский лидер. Он также назвал участие в переговорах большой честью и выразил надежду на их продуктивный результат.

Трамп подчеркнул историческое значение встречи. По его словам, Россия, США и Китай занимают особое положение в мире и могут совместно обсуждать сокращение количества ядерных вооружений и снижение риска их применения.

"Мы действительно творим историю. Соединённые Штаты, Россия и Китай находятся в уникальном положении, чтобы обсудить, как сократить количество ядерного оружия на Земле, а также уменьшить риск его применения", – заявил президент США.

Одной из тем переговоров должно стать ядерное разоружение. Ранее Трамп говорил, что хотел бы добиться сокращения ядерных арсеналов трех держав. При этом он признавал сложность такой задачи: по его словам, договориться о сокращении вооружений непросто, поскольку каждая сторона должна быть готова к взаимным уступкам.

Американский президент также намерен поднять вопрос украинского конфликта. Перед трехсторонними переговорами он заявил, что США и Китай могли бы вместе содействовать завершению войны на Украине. Трамп сообщил, что собирается обсудить эту тему и с Путиным, и с Си Цзиньпином.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Это первые трехсторонние переговоры с личным участием лидеров России, США и Китая. Китайский председатель, открывая встречу, заявил, что стороны намерены обсудить вопросы укрепления мира во всем мире.

Российский президент, в свою очередь, напомнил об общей ответственности трех стран за поддержание международного мира. Он связал ее с ролью России, Китая и США как держав-победительниц во Второй мировой войне.