Большая часть средств физлиц за три отчетных месяца была похищена через дистанционное банковское обслуживание – 2,5 млрд руб. Через Систему быстрых платежей (СБП) было украдено 2,4 млрд руб., с карт списано 1,4 млрд руб., сообщили в Центробанке в четверг, 19 ноября 2026 года.

За квартал банки компенсировали клиентам, пострадавшим от мошенников, 7,2% от общей суммы хищений, или более 520 млн руб. Объем мошеннических операций, которые банки предотвратили, вырос на 14,1% и достиг около 2,2 трлн руб. Всего банки отразили 15,7 млн попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов.

ЦБ в третьем квартале направил операторам связи информацию о 6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, а также инициировал блокировку 6,2 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Как менялись объемы хищений в последние годы

Телефонные мошенники и киберпреступники с каждым годом похищают у россиян все больше денег, по подсчетам ЦБ:

2022 год – 14,2 млрд руб.;

2023 год – 15,8 млрд руб.;

2024 год – 27,5 млрд руб.;

2025 год – 29,3 млрд руб.

Количество операций без добровольного согласия клиентов за 2025 год выросло на 31,2%, до 1,6 млн. При этом банки вернули пострадавшим только 1,73 млрд руб. – 5,9% от общей суммы хищений.

Одновременно банки предотвратили 134,2 млн мошеннических операций и спасли от хищения 13,9 трлн руб. Для сравнения: в 2024 году было предотвращено 72,2 млн операций на 13,5 трлн руб.

Киберпреступность в России несколько лет подряд росла, причем особенно заметный скачок пришелся на 2023–2024 годы. Уже в 2020 году МВД насчитывало 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2023-м их число выросло до 677 тыс. (прирост 29,7% год к году), в 2024-м – до 765,4 тыс. (на 13,1% больше).

Данные МВД об ущербе отличаются от статистики ЦБ, поскольку они включают широкий круг преступлений. Так, в 2023 году граждане потеряли 147 млрд руб. В 2024 году ущерб вырос на 36%, до 200 млрд руб. МВД зарегистрировало около 486 тыс. дистанционных хищений – краж и мошенничеств.

В 2025 году количество киберпреступлений сократилось на 12%, до 663 тыс., число случаев мошенничества – на 9%, до 344 тыс., а краж – на 23,8%, до 80 тыс. Материальный ущерб уменьшился до 189,5 млрд руб. Число пострадавших от кибермошенников сократилось на 5,5%, до 534,5 тыс. человек.

Государственные меры борьбы с кибермошенничеством

В последние годы власти РФ последовательно ужесточают требования к банкам, операторам связи и цифровым платформам.

С 25 июля 2024 года банки обязаны приостанавливать на два дня переводы на счета, включенные в базу данных Банка России о мошеннических операциях. Если банк не выполнил это требование и деньги были похищены, он обязан возместить ущерб клиенту. Банки обязаны проверять переводы на признаки мошенничества, обмениваться информацией с ЦБ и передавать регулятору сведения о подозрительных операциях.

С марта 2025 года россияне получили возможность устанавливать самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов через "Госуслуги" или МФЦ. Информация о запрете вносится в кредитную историю. Мера призвана защитить граждан от оформления мошенниками кредитов на их имя.

С сентября того же года банки обязаны отказывать в выдаче новых карт и предоставлении доступа к онлайн-банку лицам, сведения о которых находятся в базе ЦБ о мошеннических операциях. Банки и микрофинансовые организации обязаны выдерживать паузу перед выдачей потребительских кредитов и займов: от 50 тыс. до 200 тыс. руб. – четыре часа, свыше 200 тыс. руб. – 48 часов. Это должно дать человеку время отказаться от кредита, если он оформляет его под давлением злоумышленников.

Кроме того, введен комплекс законодательных ограничений для операторов связи и цифровых платформ. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на передачу сим-карт посторонним лицам (за исключением членов семьи и близких родственников), возможность установить самозапрет на оформление сим-карт без личного присутствия, запрет сотрудникам банков, государственных органов и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, и другое.

Банки также обязаны применять антифрод-процедуры при выдаче наличных через банкоматы. При выявлении признаков снятия денег без добровольного согласия клиента финансовая организация может ограничить выдачу наличных на 48 часов, установив лимит 50 тыс. руб. в сутки.

Очередной пакет мер по противодействию киберпреступникам должен вступить в силу весной 2027 года. Операторов сотовой связи обяжут уведомлять абонента о том, что вызов инициирован из иностранной сети, на такие звонки можно будет установить запрет.