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"Что касается собственно самолетов, это невозможно, потому что они крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии", – цитирует Ранжела ТАСС.

"Защищается не только сухопутная территория, но и морская территория. Риск опасности для территории Португалии достаточно высок, будь то на море или на суше. Поэтому наши вооруженные силы должны защищать пространство Португалии", – также отметил глава МИД.

Авиапарк и оборонные задачи Португалии

На вооружении Военно-воздушных сил Португалии стоит около 28 модернизированных истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти борта базируются на авиабазе Монте-Реал и составляют основу всей боевой авиации республики.

Основная задача этих машин – патрулирование огромной зоны ответственности в Атлантическом океане. Площадь морской исключительной экономической зоны страны достигает 1,7 млн кв. км и в 18 раз превышает размеры ее сухопутной территории, поскольку включает акватории вокруг отдаленных архипелагов Азорских островов и Мадейры. Кроме того, португальские экипажи регулярно участвуют в миссиях воздушной полиции НАТО в Восточной Европе.

Роль Португалии в авиационной коалиции

Португалия присоединилась к международной коалиции по развитию возможностей боевой авиации Украины в мае 2023 года. Власти республики с самого начала обозначили формат своего участия: Лиссабон готов делиться опытом инструкторов и технической базой, но не планирует сокращать собственный авиапарк.

Португальские специалисты уже проводили курсы по эксплуатации и обслуживанию американских истребителей для украинских летчиков и наземных инженеров. С 2025 года на территории самой Португалии развернули новый этап подготовки украинских экипажей, перенесенный туда из Дании, в котором вместе с местными военными задействованы инструкторы из Норвегии.

Поставки португальской техники Украине

В мае 2024 года Киев и Лиссабон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, рассчитанное на десять лет. В рамках этого документа европейский партнер обязался ежегодно выделять средства на поддержку украинской армии и передавать технику из собственных запасов.

За время конфликта республика отправила на нужды ВСУ бронетранспортеры M113, гаубицы, беспилотные аппараты и партии стрелкового оружия. Также в 2024 году португальская сторона завершила передачу шести пожарно-спасательных вертолетов Ка-32 российского производства, которые были выведены из эксплуатации еще в 2018 году из-за отсутствия лицензии и сложностей с обслуживанием, и восьми многоцелевых машин SA-330 Puma.

Кто из стран НАТО передает Киеву истребители

Поставки истребителей F-16 Украине взяли на себя четыре европейских государства: Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия. Эти страны постепенно выводят американские машины из эксплуатации, заменяя их более современными истребителями пятого поколения. При этом, по данным издания Steigan, Осло мог так и не передать Киеву обещанные F-16.

На заседании контактной группы в формате "Рамштайн" 17 ноября украинское руководство сообщило о потребности в 40 дополнительных самолетах F-16. Брюссель подтвердил планы передать десять бортов до конца текущего года.