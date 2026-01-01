Как сообщает Politico, злоумышленники использовали ARTEX – общедоступный инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для поиска уязвимостей в компьютерных системах. С его помощью можно не только обнаруживать слабые места в защите, но и автоматически проверять возможности их эксплуатации.

В Еврокомиссии заявили, что обнаружили кампанию кибератак и приняли необходимые меры. "Были атакованы отдельные системы, и в соответствии с нашей обычной практикой мы проинформировали тех, кого это затронуло", – сообщил представитель ведомства Томас Ренье.

При этом, как отмечает Politico, полный масштаб последствий пока не установлен. По словам одного из европейских чиновников, комиссия считает, что ей удалось взять под контроль большую часть атаки, однако оценка ущерба продолжается.

Какие системы Еврокомиссии пострадали

Кибератака затронула сразу несколько внутренних сервисов, которыми пользуются сотрудники Еврокомиссии. Среди них – Sysper, платформа для кадрового администрирования, учета рабочего времени, отпусков и заработной платы, а также MyPMO, система оформления компенсаций медицинских расходов.

Из-за перебоев сотрудники временно лишились возможности вносить данные о зарплатах и отпусках, а также пользоваться некоторыми другими административными функциями. По данным Politico, сбой продолжался более 10 дней.

Ситуация потребовала вмешательства руководства Еврокомиссии. Согласно внутреннему письму, оказавшемуся в распоряжении издания, в начале ноября высший орган внутреннего управления – Совет корпоративного управления – провел экстренное совещание по поводу киберинцидентов. Департамент цифровых сервисов распорядился усилить меры безопасности.

Кроме того, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен проинформировала коллег о срочных мерах реагирования на заседании Коллегии комиссаров.

Какую роль сыграл искусственный интеллект

Инструмент ARTEX, который, по данным Politico, использовали хакеры, привлек внимание европейских специалистов по кибербезопасности еще до нынешнего инцидента.

5 ноября служба кибербезопасности институтов ЕС CERT-EU предупредила о распространении атак с применением этого инструмента. По оценке ведомства, злоумышленники используют ARTEX для автоматизации кампаний: он способен быстро находить ошибки конфигурации и уязвимости в программном обеспечении, а затем проверять возможности их эксплуатации.

CERT-EU предупредила, что общедоступность подобных инструментов может привести к увеличению числа автоматизированных кибератак, их скорости и результативности.