Перед началом переговоров Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин сфотографировались для прессы и заняли места за круглым столом. Это первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.

Встречу планировали начать в 14:30 по местному времени (9:30 мск), однако переговоры стартовали в 16:30 (11:30 мск). До этого состоялась отдельная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Американский президент назвал трехсторонние переговоры историческими. "Мы делаем историю. Нам троим есть что обсудить, и мы уже многое обсудили", – сказал Трамп.

Речь Путина на переговорах с Трампом и Си Цзиньпином

Владимир Путин в начале встречи поблагодарил китайскую сторону за организацию переговоров.

"Прежде всего хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской Республики за организацию сегодняшней встречи", – сказал российский президент.

Путин напомнил, что Россия, Китай и США входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН и вместе несут ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он также предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также урегулирование региональных конфликтов.

Отдельно российский президент сообщил, что на состоявшейся ранее в этот день встрече с Трампом по инициативе американского лидера много внимания уделили украинскому конфликту.

Что сказал Трамп на трехсторонней встрече

Дональд Трамп в свою очередь предложил обсудить Украину на трехсторонней встрече. Американский президент заявил, что все три страны заинтересованы в завершении конфликта. "Все заинтересованы в завершении украинского конфликта", – сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома призвал Россию, Китай и США объединить усилия в вопросе нераспространения ядерного оружия. Он подчеркнул необходимость диалога между тремя державами и выразил готовность обсуждать вопросы, которые могут повлиять на будущее международных отношений.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча продлилась два часа.