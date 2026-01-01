Американский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин выстроили справедливые отношения, а также поблагодарил китайского руководителя за теплый прием.

"Мы выстроили справедливые отношения, это то, чего мы хотим", – сказал Трамп, слова которого приводит Reuters.

Он также назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил, что две страны связывают особые отношения. Кроме того, президент США поблагодарил председателя КНР за гостеприимство на саммите АТЭС.

Встреча в Шэньчжэне стала третьей личной встречей лидеров двух стран в 2026 году. В мае Трамп посещал Пекин, а в сентябре Си Цзиньпин совершил ответный визит в Вашингтон.

Торговля остается главной темой отношений США и Китая

Несмотря на позитивные заявления лидеров, между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия в торгово-экономической сфере. Как отмечает Reuters, накануне встречи стороны обсуждали снижение пошлин, закупки американской сельскохозяйственной продукции и другие вопросы двусторонней торговли.

В частности, речь шла о предложенном пакете взаимного сокращения тарифов на товары общей стоимостью около $60 млрд. Однако окончательно договориться по этому вопросу сторонам пока не удалось.

Еще одним источником напряженности стали американские ограничения на доступ китайских компаний к передовым микросхемам для искусственного интеллекта. Пекин выступил против этих мер и предупредил о возможном ответе, если Вашингтон продолжит ужесточать ограничения.

При этом действующее торговое перемирие между двумя странами продлено до начала 2027 года. По оценке Reuters, встреча в Шэньчжэне должна помочь сохранить достигнутые договоренности и не допустить нового обострения торгового конфликта.

Си Цзиньпин лично встретил Трампа в аэропорту

Особое внимание привлек и дипломатический протокол встречи. 18 ноября китайский лидер лично встретил американского президента в аэропорту Шэньчжэня. Reuters отмечает, что это необычный жест: Си Цзиньпин редко встречает прибывающих иностранных лидеров лично.

Таким образом, председатель КНР ответил на аналогичный прием, который Трамп оказал ему во время визита в США в сентябре. Тогда американский президент лично приветствовал китайского руководителя на авиабазе Эндрюс.

Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в трехстороннем формате также запланированы на 19 ноября. Среди возможных тем этой встречи – международная безопасность, контроль над ядерными вооружениями, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также торговля и развитие искусственного интеллекта.